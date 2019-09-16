Рубль несколько сократил темпы роста к доллару и евро после утреннего "гэпа" вверх из-за взлета нефтяных котировок

Москва. 16 сентября. Доллар и евро после утреннего скачка вниз слегка уменьшили потери на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль немного сократил темпы роста к бивалютной корзине после взлета котировок нефти в связи с атаками на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии.

Курс доллара США составил 64,09 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 24,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,68 руб./EUR1, подешевев на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 40,73 копейки - до 67,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 17 сентября на 64,39 копейки, до 63,8272 руб./$1, и уменьшил курс евро на 86,12 копейки, до 70,6695 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько сократил утренние темпы роста к доллару и евро; пара "доллар-рубль" вернулась выше 64 руб./$1 при том, что ранее доллар опускался ниже этой отметки впервые с 1 августа. Участники рынка отыгрывали резкий скачок цен на нефть после того, как в минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейший в стране комплекс подготовки нефти Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки, то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и примерно 6% мирового производства.

Повышение цен на нефть WTI и Brent при открытии торгов в понедельник достигало 11-20% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года. На дневных торгах цены на нефть продолжают активно расти, ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 10,8% - до $66,73 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 9,8% - до $60,17 за баррель.

Государственная нефтекомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), планировавшая восстановить примерно треть производства к вечеру понедельника, уже не столь оптимистична, как была изначально, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник. Компания планирует опубликовать новые прогнозы относительно восстановления операций позднее в понедельник. Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты в Саудовской Аравии. "В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цены на нефть, я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, если это потребуется, в объеме достаточном, чтобы хорошо обеспечивать рынки", - написал Трамп в "Твиттере". Он также проинформировал все соответствующие учреждения об ускорении утверждения проектов нефтепроводов, которые сейчас находятся в процессе получения разрешений, в Техасе и других штатах.

Рынки на этой неделе будут ждать двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта. На минувшей неделе прошло заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Как сообщалось, ЕЦБ снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5% годовых. Также руководство ЕЦБ объявило о решении ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам.

"Рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США. При этом необходимо учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного правила (даже если нефтяные цены продолжат свой рост, то уже в октябре Минфин увеличит объем покупок валюты на рынке, что нивелирует увеличившийся приток "нефтедолларов"). При этом рост геополитической напряженности и слабые макроэкономические данные по Китаю - факторы в пользу снижения интереса к рисковым активам. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от того, увидит ли рынок подтверждение своим сверхмягким ожиданиям по политике ФРС США в итогах заседания на этой неделе", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"На данный момент характер реакции нефтяного рынка на события в Саудовской Аравии говорит о том, что укрепление рубля на данных событиях носит скорее локальный характер. В то же время, вероятное сохранение в цене нефти геополитической премии даже по факту восстановления добычи умеренно снижает риски, исходящие от нефтяного рынка, для российской валюты в будущем. В рамках недели ключевым событием выступает заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером в среду. Заседание рассматриваем как фактор риска на текущую неделю, поскольку статистика по экономике США не дает существенных поводов для смягчения риторики главы ФРС Джерома Пауэлла, а снижение ставки уже заложено в ожидания рынка. По факту заседания возможно укрепление доллара и, как следствие, умеренное давление на валюты развивающихся стран и рубль", - полагает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"Главное событие начинающейся недели - это заседание FOMC в среду, хотя произошедшая за выходные смена обстановки грозит ростом неопределенности, если цены на нефть к среде не успокоятся. Учитывая, что события на нефтяном рынке только начались, от Федрезерва вряд ли стоит ожидать чего-то сверх указания, что он следит за ситуацией. До начала этих событий считалось практически решенным, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, соответственно сильному риск-аппетиту и надеждам на потепление между США и Китаем", - подчеркивает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных межбанковских кредитов (1-6 месяцев) не изменились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" осталась на отметке 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок - на уровне 7,09% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.