Высокая доходность рубля остаётся долгосрочным фактором его привлекательности - "Открытие Брокер"

Высокая доходность рубля остаётся долгосрочным фактором его привлекательности на фоне отрицательных ставок в Европе и незначительной реальной доходности доллара, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Дорожающая нефть укрепляет рубль, но укрепление не столь значительное, как это было в прошлые годы.

Рубль воспользовался ситуацией для укрепления. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4245 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 7,02%, недельная - 7,09%, а месячная - 7,18%. Рост котировок нефти обещает приток валютной выручки, но корреляция цены актива с курсом рубля существенно снизилась в последнее время. Более сильное влияние на рубль оказывает реализация бюджетного правила и политика ведущих центральных банков. Соответственно, чем выше цена нефти, тем больше объём будущих покупок валюты. Высокая доходность рубля остаётся долгосрочным фактором его привлекательности на фоне отрицательных ставок в Европе и незначительной реальной доходности доллара. Поэтому дорожающая нефть укрепляет рубль, но укрепление это не столь значительное, как было в прошлые годы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.