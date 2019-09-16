Можно ожидать сохранения благоприятных настроений на рынке акций РФ - ИК "Велес Капитал"

Индексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии находились в уверенном "плюсе" ввиду высокой корреляции с нефтяным рынком. Рублевый индикатор вышел за пределы краткосрочного диапазона 2780-2820 пунктов, а долларовый индекс стремился в район 1400 пунктов, у которого приостановил повышение. С приходом американских игроков на рынок не исключен новый виток повышения нефтяных цен, в связи с чем можно ожидать сохранения благоприятных настроений, в том числе на рынке акций РФ, отмечает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.