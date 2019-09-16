Придерживаемся нейтральной позиции по "черному золоту" - Julius Baer

Рынок нефти оказался под сильным давлением из-за событий в Саудовской Аравии. Однако как в случае незначительных, так и в случае существенных перебоев в поставках нефти эффект на котировки вряд ли будет длительным, поскольку растущая геополитическая неопределенность и негативная экономическая конъюнктура в итоге окажут понижательное давление на цены ближе к 2020 году. Учитывая неясность ситуации, главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер придерживается нейтральной позиции по "черному золоту".