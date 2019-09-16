Промышленные металлы показывают снижение на опасениях замедления глобального роста - Julius Baer

"Сохраняем нейтральную позицию по алюминию и меди на фоне уже достаточно "медвежьих" настроений в секторе и видим вероятность снижения цен на железную руду, что определяет нашу осторожную позицию по этому товару", - говорится в комментарии Julius Baer.

За последние пару недель промышленные металлы восстановили часть потерянных позиций на ожиданиях улучшения внешнеторговых отношений между Китаем и США и роста спроса в связи с этим. Однако в понедельник эти надежды были разрушены, когда публикация данных по китайской экономике напомнила рынку о том, что динамика мирового ВВП замедляется. Показатели по промышленному производству, розничным продажам и инвестициям оказались ниже, чем ожидалось, что говорит о неэффективности мер китайского правительства по стабилизации национальной экономики.

Котировки алюминия и меди снизились, в то время как железная руда и сталь показали подъем. Последнее подразумевает, что краткосрочные трейдеры позиционируются с расчетом на то, что правительство будет вынуждено вернуться к традиционным мерам стимулирования в виде инвестиций в инфраструктуру для предотвращения торможения роста. До сих пор Пекин воздерживался от подобных мер, поскольку связанное ними повышение закредитованности отчасти сведет на нет достижения прошлого года в этом плане и повысит обеспокоенность в связи с размером долговой нагрузки.

"Мы видим небольшую вероятность того, что руководство Китая решит финансировать инфраструктурные проекты для поддержки роста, и ожидаем, что спрос на металлы будет оставаться невысоким. Даже ускорение глобальной экономики в случае улучшения отношений Китая и США окажет металлам мало поддержки, поскольку предложение на рынках будет оставаться высоким. Мы сохраняем нейтральную позицию по алюминию и меди на фоне уже достаточно "медвежьих" настроений в секторе и видим вероятность снижения цен на железную руду, что определяет нашу осторожную позицию по этому товару", - отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке.