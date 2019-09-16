Рост курса рубля будет ограничен отметкой 63,70 руб./долл. - Альфа-банк

Рост цен на нефть станет сильным драйвером для покупок в бумагах российских нефтегазовых компаний. Однако данный рост не будет долгосрочным, и уже во вторник внимание инвесторов переключится на ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. Рост курса рубля будет ограничен отметкой 63,70 руб/долл.

Эксперты банка предлагают воспользоваться текущими ценовыми уровнями для начала формирования длинных позиций в долларе США, так как риски торможения глобальной экономики лишь усиливаются.