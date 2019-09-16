Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут включать премию за риски неопределенности развития событий - Райффайзенбанк

В среднесрочной перспективе в ценах на нефть будет присутствовать дополнительная премия за риски неопределенности развития событий, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Они связаны с общей ситуацией на Ближнем Востоке: кто будет признан виновным за атаки, какие меры будут введены против него, последуют ли другие атаки и т.д.

"Новые санкции против стран-производителей и/или развитие военных конфликтов в регионах добычи нефти могут вывести цены на новые уровни (например, до 100 долл./барр.), - прогнозируют аналитики банка Андрей Полищук и Денис Порывай. - Если же эскалации конфликта не будет (США не выгодна слишком высокая цена на нефть), то вероятно, что премия не будет превышать 5% (то есть, при прочих равных, нефть может стабилизироваться вблизи 63 долл./барр.)".