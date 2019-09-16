Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". При этом эксперты банка рекомендуют учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного правила (даже если нефтяные цены продолжат свой рост, то уже в октябре Минфин увеличит объем покупок валюты на рынке, что нивелирует увеличившийся приток "нефтедолларов").

"При этом рост геополитической напряженности и слабые макроэкономические данные по Китаю - факторы в пользу снижения интереса к рисковым активам. Дальнейшая динамика рубля будет зависеть в первую очередь от того, увидит ли рынок подтверждение своим сверхмягким ожиданиям по политике ФРС США в итогах заседания на этой неделе", - заключают аналитики банка.