Рубль в понедельник укрепился до уровней 63,7-63,9 за доллар благодаря поддержке нефтяных котировок - БКС

Рублю в понедельник удается укрепиться до уровней 63,7-63,9. В виде основной поддержки курса российской валюты выступает динамика роста нефтяных котировок, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича.

На выходных атаке дронов подверглась нефтяная инфраструктура Саудовской Аравии - крупнейшего экспортера энергоносителя в мире. По заявлениям представителей королевства, разрушенные объекты определили снижение добычи нефти в королевстве более чем на 5 млн барр./сутки. На взгляд эксперта, быстрое возмещение данного "провала" в добыче сырья без срыва поставок возможно лишь с использованием коммерческих запасов нефти. В результате фактор значительного снижения саудовской добычи и возникновения необходимости использования нефтяных запасов определил активный рост нефтяных цен в понедельник.

В данных условиях Антон Покатович представил два сценария развития ситуации на нефтяном рынке и соответственно два варианта масштаба нефтяной поддержки в отношении курса рубля.

"В первом сценарии мы ожидаем движения нефтяных котировок в диапазоне $64-66, в ближайшей перспективе возвращение на уровни $70 и фиксация цен на этих отметках видится нам не столь вероятной, - отмечает эксперт "БКС Премьер". - Полагаем, что рост нефтяных цен до уровней 70$ и выше, который мы наблюдали в ночь с воскресенья на понедельник, имел крайне эмоциональный характер. В то время как из рыночных настроений "выходят" излишние эмоции, мы видим, что цены "нормализуются" вблизи уровней 65$. Данные ценовые уровни, на наш взгляд, соответствуют сценарию развития событий, при котором королевство продолжит восстановление нефтяной инфраструктуры, а выпадающие объемы какое-то время будут замещаться использованием коммерческих запасов".

В свою очередь, аналитик не умаляет важности возможных последствий данной атаки в плоскости геополитического климата на Ближнем Востоке. На взгляд Антона Покатовича, "поиск виновных" и их "наказание" могут стать дополнительными факторами геополитической поддержки нефти помимо фактора поддержки цен в виде возможного ускорения снижения коммерческих запасов сырья в осенней перспективе. В результате ожидается, что в таких условиях нефтяных цен курс рубля будет находиться в диапазоне 63,5-65 в ближайшие дни.

"Второй сценарий предполагает новую волну эскалации напряжённости ситуации в регионе, - указывает специалист "БКС Премьер". - В данный момент мы видим, что в информационном поле присутствуют заявления йеменских хуситов (по некоторой информации, именно они сейчас взяли на себя ответственность за атаку) о том, что атаки на нефтяные объемы саудитов могут продолжиться в любой момент. В результате, если мы увидим какое-либо милитаризованное вмешательство США в данный процесс или новые атаки на инфраструктуру, нефтяные цены могут вернуться на уровни 70$ и выше. Рубль в таких условиях может реализовать временное укрепление до уровней 63-63,3".

Однако эксперт заметил, что при таком развитии событий рост нефтяных цен вряд ли будет иметь какой-либо устойчивый характер. Во-первых, такой сценарий может определить возвращение инвесторов к паническим настроениям, при появлении которых участники рынка будут стремиться "сбежать" в качество, что отразится соответствующим укреплением курса доллара. Во-вторых, атаки на саудовские нефтяные объекты являются серьезным ударом для королевской Saudi Aramco, в отношении которой совсем недавно снова активизировалась тема подготовки компании к IPO.

"Если инвесторы воспримут данные атаки дронов как фактор в пользу очередной задержки процесса размещения акций SA, то давление на нефтяные цены может усилиться. В результате даже в случае активного роста нефтяных цен в рамках вышеописанного сценария, ценовая конъюнктура весьма быстро может вернуться к снижению, что также будет способствовать более быстрому ослаблению курса рубля до уровней 65-66", - заключает Антон Покатович.