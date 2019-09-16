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16 сентября 2019 года 13:08

Рубль может оказаться под давлением - FxPro

Рубль вполне может оказаться под давлением после первоначального рывка на старте торгов, говорится в комментарии FxPro. Сегодня утром пара EUR/RUB опускалась до самых низких уровней с июля, но для преодоления психологической отметки в 70,00 может потребоваться более надежный помощник, нежели геополитическая неопределенность.

"Проще говоря, после сегодняшнего скачка текущие уровни доллара и евро выглядят более привлекательными для продажи рубля, нежели для покупки", - заключают аналитики FxPro.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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