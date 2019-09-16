ITI Capital открыл идею на покупку акций и GDR АФК "Система" (+13% до конца года):

дата открытия: 13.09.2019

цена открытия акции: 12,5 руб.

целевой уровень цены акции: 14,1 руб. до конца 2019 г.

цена открытия GDR: $3,9

целевой уровень цены GDR: $4,3

"Мы считаем акции АФК Система привлекательными для инвестиций в средне- и долгосрочной перспективах. Основной триггер роста стоимости компании, на наш взгляд - положительная переоценка нерыночных активов группы. Наша консервативная оценка потенциала роста стоимости акций АФК "Система" предполагает 13% премию к их текущей рыночной цене, до 14,1 руб./акция, или $4,3/GDR до конца 2019 г. Более оптимистичный подход к оценке транслируется в потенциальный темп роста цены акций от 23 до 39% (15-17 рублей/акция или $4,7-5,3/GDR)", указывает старший инвестиционный стратег ITI Capital Анна Куприянова.