Рынок акций РФ обновил 2-месячный максимум по индексу РТС на нефтяных бумагах из-за взлета нефти

Москва. 16 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник вырос на нефтяных бумагах из-за взлета нефти в связи с двукратным падением добычи сырья в Саудовской Аравии после атак дронов на объекты нефтяной промышленности страны; индекс РТС обновил 2-месячный максимум, а подъем индекса МосБиржи тормозится из-за укрепления рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2812,44 пункта (+0,7%, на старте торгов индекс превышал 2820 пунктов), индекс РТС - 1385,85 пункта (+1,2%, максимум сессии - 1396,25 пункта); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 3,2%.

Доллар упал до 63,95 рубля (-0,39 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7% и +1,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%).

Просели из-за отсечки на бирже реестра под дивиденды за второй квартал бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%, до 985,2 рубля; дивиденды - 26,72 рубля на акцию).

Также подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,1%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%).

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с праздником - День почитания пожилых; китайский Shanghai Composite просел на 0,02%), "минусуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,4-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%) - трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% в годовом выражении после роста на 4,8% в июле, аналитики ожидали подъема показателя на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и также оказались хуже прогноза (7,9%).

Нефть утром в понедельник взлетела после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии в субботу, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья; цена Brent находится на $5,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 13 сентября.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $65,71 за баррель (+9,1%), ноябрьская цена WTI - $59,1 за баррель (+7,9%). На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране комплекс по подготовке нефти "Абкайк" и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

Комплекс "Абкайк" в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий такого типа.

Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

"Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", - написал Помпео в Twitter.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, инцидент в Саудовской Аравии может спровоцировать усиление спроса на "защитные активы", что скорее неблагоприятно для российского рынка акций в целом. На валютном рынке вероятно продолжение укрепления рубля на фоне роста цен на нефть.

Как отмечает аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков, новая неделя на азиатских рынках началась достаточно спокойно, хотя нефть и подорожала на 10%. Атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру - это неприятное событие, но все же имеющее локальную природу. В Китае промпроизводство в августе выросло на 4,4% при ожиданиях ускорения роста до 5,2%. Розничные продажи в КНР также замедлили рост, упали темпы роста инвестиций в основной капитал - до 5,5% по сравнению с 5,7% в июле. Для промышленности это самые низкие темпы роста почти за 18 лет.

Власти Саудовской Аравии обещали частично восстановить временно остановленную добычу. Тем не менее, атаки йеменских повстанцев резко повышают геополитическую премию в нефти. США обвиняют Иран в планировании и материальном обеспечении осуществленных акций. Кроме геополитики, поддержку нефти обеспечивает продолжающееся сокращение буровой активности в США. По данным Baker Hughes, на прошлой неделе американские компании сократили число активных нефтяных буровых на 5 штук (до 733 единиц - минимума с ноября 2017 года).

Рост котировок нефти позитивно отразился на бумагах нефтяного сектора и рубле, но данные из Китая говорят о продолжающемся замедлении глобальной экономики. Соответственно, подобное повышение стоимости нефти может оказаться краткосрочным, что редко приводит к увеличению инвестиций в бумаги нефтяников на сколь-либо продолжительном горизонте, считает Кочетков.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, "справедливая" цена нефти сместилась в район $70 за баррель.

После атак террористов на нефтяные мощности Саудовской Аравии мировой рынок будет недополучать свыше 5% объема последних дней. В любом случае в цене нефти теперь будет премия за риск, что подобное может повториться.

США обвинили Иран в причастности к атакам. Это значит, что переговоры между двумя странами и тем более отмена санкций в ближайшее время невозможны. Как известно, на ожиданиях послабления санкций к Ирану нефть в середине прошлой недели потеряла в цене $3.

Наконец, скачок нефти на 10% просто "убил" многих нефтяных "медведей", в первую очередь тех, кто находился с большими "плечами". Теперь "справедливая" цена нефти сместилась в район $70 за баррель.

Мощный рост нефти вызвал укрепление рубля, доллар может уйти в район сильной поддержки 62,8 руб./$1 - минимума этого года. Там короткие позиции можно фиксировать, но покупать доллар против рубля еще рано: решение ФРС США может еще краткосрочно просадить пару доллар-рубль. Однако в среднесрочной перспективе рубль должен немного ослабнуть, прежде всего, из-за хилой экономики страны.

Если цены на нефть останутся в новом диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов за счет притока средств нерезидентов. Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения индекса МосБиржи в конце прошлой недели локальная перекупленность по индикатору была снята, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, после атак дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии нефтедобыча страны сократилась вдвое, а мировая нефтедобыча - на 5%. США заявили о готовности к решительным действиям в отношении виновника атак, а также о возможном использовании своих стратегических резервов для стабилизации рынка нефти. Градус геополитической напряженности неожиданно вырос.

Однако в Азии динамика индексов была смешанной из-за слабой статистики по Китаю. Нефть быстро отступила от локальных максимумов после известий о готовности США открыть свои нефтяные резервы. Теперь инвесторы будут следить за развитием ситуации с саудовскими нефтяными объектами, действиями США и перспективами восстановления нефтедобычи. Сам по себе инцидент создал значительный импульс к росту нефтяных котировок.

Рубль продолжает укрепление против доллара и евро, обновляя локальные максимумы. Скачок нефтяных цен подогрел акции нефтяных компаний и рубль, но с другой стороны, давление на рубль оказывает мировое уклонение от риска. Спросом, помимо нефтяных компаний, могут пользоваться также акции золотодобытчиков, так как золото вернулось к росту на фоне интереса к защитным активам, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+10,2%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+9,9%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+2,9%), "префы" "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (-15,6%, до 4100 рублей), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (-6,8% и -10,7% "префы"), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,693 млрд рублей (из них 7,326 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Татнефти").