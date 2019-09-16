"ВТБ Капитал" снизил рекомендацию для акций Юнипро до "держать" после переоценки сектора

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены аналитиками без изменений.

Для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была подтверждена рекомендация "держать", а для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR), "ТГК-1" (MOEX: TGKA), "ОГК-2" (MOEX: OGKB), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) и "Интер РАО" (MOEX: IRAO) - "покупать".

Как отмечается в обзоре, аналитики провели исследование того, насколько российские электроэнергетические компании соответствуют критериям ESG (охраны окружающей среды, социальной ответственности и корпоративного управления).

"ОГК-2" и "Юнипро" рискуют потерять инвестиционную привлекательность в связи с большой долей угольной генерации в структуре установленных мощностей и EBITDA. Только у "ТГК-1" и "РусГидро" выбросы углекислого газа в расчете на 1 кВт.ч ниже, чем у сопоставимых компаний из ЕС. И только контролируемые иностранными собственниками генерирующие компании имеют в совете директоров долю независимых директоров, которая соответствует критериям ESG. Лишь немногие из анализируемых нами компаний разработали и приняли политику сокращения выбросов. Отныне мы включаем ESG-риски в наши оценки стоимости российских электроэнергетических компаний. В результате мы понижаем рекомендацию для акциям "Юнипро" до "держать" в связи со значительной долей угольной генерации в структуре прибыли и относительно высокими выбросами углекислого газа в расчете на один кВт.ч", - говорится в отчете "ВТБ Капитала".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Энел Россия - 1,16 (текущая цена - 0,95), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,65 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Интер РАО - 10 (текущая цена - 4,81), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,39 (текущая цена - 2,28), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,71 (текущая цена - 0,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,0160 (текущая цена - 0,012), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Юнипро - 2,79 (текущая цена - 2,74), рекомендация - держать.