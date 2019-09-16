Краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится около 63,50-64 - РФПИ

Чрезмерного положительного влияния на рубль со стороны нефтяного фактора не будет, хотя определенную поддержку он будет оказывать. В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, поэтому краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится около 63,50-64, говорится в комментарии РФПИ.

За прошедшую неделю рост рубля на 2,2% стал максимальным среди ЕМ валют. Российская валюта в пятницу достигла отметки 64/USD, в понедельник утром котировки смещались вплоть до 63,80/USD на фоне нефтяного "ралли".

Рост прошлой недели во многом отражал итоги заседания ЕЦБ и дальнейшего повышения оптимизма в мире, особенно в отношении активов тех стран, где фундаментальные показатели "в норме". Сохранение высоких цен на нефть в краткосрочной перспективе будет оказывать рублю лишь умеренную поддержку, ведь его прямое влияние на курс нивелируется наличием бюджетного правила. Более того, столь значительное удорожание стоимости "черного золота" - это дополнительный удар по мировой экономике и фактор инфляции, что особенно негативно в условиях замедления мирового роста.

"Поэтому чрезмерного положительного влияния на рубль со стороны нефтяного фактора не ждем, хотя определенную поддержку он будет оказывать. Важным будет общее отношение инвесторов к рисковым активам и ЕМ рынкам, и здесь по-прежнему будут играть роль истории "торговых войн", замедления мирового роста, Brexit и общий геополитический фон. Однако в ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, основные из которых приходятся на 25 и 30 сентября. Поэтому краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится нам около 63,50-64", - отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.