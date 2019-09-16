Закрепление цен на нефть выше $60/bbl выглядит весьма вероятным - "Нордеа Банк"

Нефтяные котировки резко выросли после разрушительной атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "Текущая ситуация вряд ли станет драйвером цен на нефть в долгосрочной перспетиве. Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова вернулась в поле зрения участников рынка, а значит закрепление цен на нефть выше $60/bbl выглядит весьма вероятным", - полагают эксперты "Нордеа Банка".

На выходных стало известно, что в результате атаки беспилотников на объекты нефтяной инфрастуктуры Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 mbd, что составляет около 5% от мирового предложения сырья.

Эксперты банка отмечают, что американская сторона обвиняет Иран в совершении данной атаки, а президент США Д. Трамп заявил, что войска США находятся в полной боевой готовности для ответа на предполагаемые действия иранской стороны. В результате, на фоне роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке и на фоне сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии нефтяные контракты прибавили около 10%, однако в утренние часы котировки умеренно корректируются и в моменте находятся в районе отметки $65.5/bbl (Brent). Также в обзоре "Нордеа Банка" отмечается, что саудовская сторона, по сообщениям из разных источников, планирует восстановить от 30 до 50% добычи сырья уже сегодня, а восстановление остального объема добычи может занять от нескольких дней до нескольких недель. Кроме того, Д. Трамп разрешил использовать американские стратегические запасы нефти (около 700 mb) для восполнения глобального предложения сырья.