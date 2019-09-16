Если опасения за перебои поставок сохранятся, Brent нацелится на закрепление выше $70 за баррель - AMarkets

Дальнейшее поведение нефти будет зависеть от того, как быстро саудитам удастся вернуться в штатный режим. Если опасения за перебои поставок сохранятся, нефть марки Brent довольно быстро вернется к прежним максимумам, нацелившись на закрепление выше $70 за баррель, отмечает в своем комментарии руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Подобный сценарий крайне выгоден для самой Саудовской Аравии, планирующей до конца этого года вывести государственную корпорацию Saudi Aramco на долгожданное IPO.