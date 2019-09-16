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Главная / Мнения аналитиков / Рубль начинает неделю на комфортных уровнях ниже 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
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16 сентября 2019 года 11:25
Рубль начинает неделю на комфортных уровнях ниже 64 в паре с долларом - "Нордеа Банк"
Российская валюта начинает неделю на комфортных уровнях ниже 64 в паре с долларом и ниже 71 в паре с евро, отыгрывая резкий рост нефтяных котировок по факту атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, говорится в обзоре "Нордеа Банка". На взгляд экспертов банка, реакция рубля на события на нефтяном рынке более существенна, чем в других сырьевых валютах (рубль прибавляет почти 1%, в то время как канадский доллар укрепляется на 0.25%, а норвежская крона – на 0.45%). На данный момент характер реакции нефтяного рынка на события в Саудовской Аравии говорит о том, что укрепление рубля на данных событиях носит, скорее, локальный характер. "В то же время, вероятное, сохранение в цене нефти геополитической премии даже по факту восстановления добычи умеренно снижает риски, исходящие от нефтяного рынка, для российской валюты в будущем, - отмечают аналитики "Нордеа Банка". - В рамках недели ключевым событием выступает заседание ФРС США, итоги которого станут известны вечером среды. Заседание рассматриваем как фактор риска на текущую неделю, поскольку статистика по экономике США не дает существенных поводов для смягчения риторики Пауэлла, а снижение ставки уже заложено в ожидания рынка. По факту заседания возможно укрепление доллара и, как следствие, умеренное давление на валюты развивающихся стран и рубль".
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16 сентября 2019 года 16:10
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии находились в уверенном "плюсе" ввиду высокой корреляции с нефтяным рынком. Рублевый индикатор вышел за пределы краткосрочного диапазона 2780-2820 пунктов, а долларовый индекс стремился в район 1400 пунктов, у которого приостановил повышение. С приходом... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:55
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" начал анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной, Николая Ковалева и Александра Гнусарева. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами "ВТБ... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:37
ынок нефти оказался под сильным давлением из-за событий в Саудовской Аравии. Однако как в случае незначительных, так и в случае существенных перебоев в поставках нефти эффект на котировки вряд ли будет длительным, поскольку растущая геополитическая неопределенность и негативная экономическая... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:25
ВТБ Капитал" начал анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной, Николая Ковалева и Александра Гнусарева. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", составляет 50 рублей за... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:13
"Сохраняем нейтральную позицию по алюминию и меди на фоне уже достаточно "медвежьих" настроений в секторе и видим вероятность снижения цен на железную руду, что определяет нашу осторожную позицию по этому товару", - говорится в комментарии Julius Baer. За последние пару недель промышленные... читать дальше
.16 сентября 2019 года 14:40
Рубль в понедельник укрепился до уровней 63,7-63,9 за доллар благодаря поддержке нефтяных котировок - БКС
Рублю в понедельник удается укрепиться до уровней 63,7-63,9. В виде основной поддержки курса российской валюты выступает динамика роста нефтяных котировок, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На выходных атаке дронов подверглась нефтяная инфраструктура... читать дальше
.16 сентября 2019 года 14:06
Рост цен на нефть станет сильным драйвером для покупок в бумагах российских нефтегазовых компаний. Однако данный рост не будет долгосрочным, и уже во вторник внимание инвесторов переключится на ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. Рост курса рубля будет ограничен отметкой 63,70 руб/долл.... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:43
Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут включать премию за риски неопределенности развития событий - Райффайзенбанк
В среднесрочной перспективе в ценах на нефть будет присутствовать дополнительная премия за риски неопределенности развития событий, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Они связаны с общей ситуацией на Ближнем Востоке: кто будет признан виновным за атаки, какие меры будут введены против него,... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:21
Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". При этом эксперты банка рекомендуют учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:08
Рубль вполне может оказаться под давлением после первоначального рывка на старте торгов, говорится в комментарии FxPro. Сегодня утром пара EUR/RUB опускалась до самых низких уровней с июля, но для преодоления психологической отметки в 70,00 может потребоваться более надежный помощник, нежели... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:43
ITI Capital открыл идею на покупку акций и GDR АФК "Система" (+13% до конца года): дата открытия: 13.09.2019 цена открытия акции: 12,5 руб. целевой уровень цены акции: 14,1 руб. до конца 2019 г. цена открытия GDR: $3,9 целевой уровень цены GDR: $4,3 "Мы считаем акции АФК Система... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:36
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk на 21% - до 17 пенсов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Текущая стоимость акций компании составляет порядка 9,85 пенса за штуку. Petropavlovsk ведет... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:21
Нефтяные котировки резко выросли после разрушительной атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "Текущая ситуация вряд ли станет драйвером цен на нефть в долгосрочной перспетиве. Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:07
Чрезмерного положительного влияния на рубль со стороны нефтяного фактора не будет, хотя определенную поддержку он будет оказывать. В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, поэтому краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится около... читать дальше
.16 сентября 2019 года 11:55
(добавлены 5-6-й абзацы и таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Рекомендации... читать дальше
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