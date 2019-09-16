Россия сможет ограниченно воспользоваться перебоями с поставками нефти из Саудовской Аравии - Атон

Котировки нефти Brent на фоне проблем в Саудовской Аравии выросли до $66/баррель и могут достигнуть $70 за баррель, а другие производители нефти могут увеличить поставки на мировой рынок, пишут аналитики "Атона".

"Хотя заявляется, что добыча после атаки может быть восстановлена в скором времени, а Саудовская Аравия, по имеющейся информации, располагает достаточными запасами нефти для поддержания поставок, сокращение добычи такого масштаба еще раз напоминает о высокой геополитической напряженности в регионе, которая теоретически может создать другие серьезные угрозы мировому балансу спроса и предложения в нефти. Насколько быстро Саудовская Аравия сможет восстановить добычу нефти покажет время, и мы ожидаем, что цены на нефть до этих пор останутся повышенными, и возможно, достигнут $70/барр", - говорится в обзоре.

"Если восстановление займет больше времени, чем планировалось, мы полагаем, что другие мировые производители (в первую очередь США и Россия, которая связана ограничениями на добычу ОПЕК+) могут воспользоваться возможностью увеличить свою добычу, чтобы заменить потерянные объемы. Тем не менее повышенным спросом будут пользоваться более легкие нефтяные смеси, что не играет на руку Urals", - полагают аналитики "Атона".

"Мы считаем, что среди стран ОПЕК+ потенциальными бенефициарами могут стать только производители с относительно гибкой добычей, учитывая, по-видимому, краткосрочный характер перебоев в Саудовской Аравии", - говорится в обзоре.