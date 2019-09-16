В базовом сценарии ожидаем движения в диапазоне 63-64,50 руб./долл. - Промсвязьбанк

На горизонте текущей недели в базовом сценарии ожидается движение пары доллар/рубль в диапазоне 63-64,50, говорится в обзоре Промсвязьбанка.

На глобальном валютном рынке прошлая неделя была отмечена смешанной динамикой доллара против валют развитых стран и ослаблением позиций американской валюты против валют EM. Итоги заседания ЕЦБ неоднозначны для FX, на этой неделе в центре внимания будет ФРС.

"Рост нефтяных котировок и улучшение восприятия рисков развивающихся рынков сдвигают баланс сил в паре доллар/рубль в район 64. На горизонте текущей недели в базовом сценарии ожидаем движения пары в диапазоне 63-64,50 руб./долл. Среднесрочно видим риски отката нефтяных цен и возврата пары доллар/рубль к уровням августовской консолидации", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.