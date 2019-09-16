Предполагаем проторговку нефтью Brent диапазона 64-68 долл./барр. - Промсвязьбанк

Геополитическая премия в ценах на нефть может составить 2-6 долл./барр., что предполагает проторговку нефтью Brent диапазона 64-68 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

Нефтяной рынок сегодня раллирует, отыгрывая атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, произведенные в выходные и повлекшие сокращение добычи страны примерно на 5,7 млн барр./сутки (5% мировой добычи): нефть Brent утром локально взлетала к 72 долл./барр., а сейчас торгуется в зоне 66-68 долл./барр., зоне июльских максимумов.

Саудовская Аравия на этой неделе прибегнет к отгрузке нефти из стратегических запасов и обеспечит экспорт нефти в обычном объеме. Официально Saudi Aramco планирует объявить о размере повреждений и сроках их восстановления в понедельник вечером.

"С учетом умеренности поражения нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, но неопределенности относительно новых атак, как мы полагаем, геополитическая премия в понедельник (до появления новых вводных) в ценах на нефть может составить 2-6 долл./барр., что предполагает проторговку нефтью Brent диапазона 64-68 долл./барр.", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.