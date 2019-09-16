Удар по комплексам подготовки нефти привел к остановке почти 60% добычи Саудовской Аравии - "Уралсиб"

Ущерб от атаки на комплексы подготовки нефти в Саудовской Аравии привел привел к остановке части добычи в стране – по некоторым данным, в объеме 5,7 млн барр./сутки, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". Это соответствует, согласно оценке экспертов "Уралсиба", 58% добычи нефти Саудовской Аравии и почти 6% добычи жидких углеводородов (ЖУВ) во всем мире до инцидента. Также в обзоре указывается, что Саудовская Аравия располагает большими товарными запасами нефти – 187 млн барр., по данным JODI за июнь – которые позволят ей выполнять свои обязательства по экспорту в течение нескольких недель, если работу комплексов в Абкейке и Хурейсе не удастся восстановить. Saudi Aramco уже заверила крупного клиента в Индии в том, что объемы поставок для него не будут сокращены.

Кроме того, стратегические и коммерческие запасы нефти США (645 и 416 млн барр. соответственно) могут помочь компенсировать глобальный дефицит нефти в течение одного-двух месяцев. "Если Саудовская Аравия в течение нескольких дней восстановит добычу до уровня, близкого к уровню до воздушной атаки, и рынок будет уверен в том, что она не повторится, то рост цены Brent на этой неделе может ограничиться 10–15% от цены закрытия в пятницу, - прогнозирует аналитик "Уралсиба" Алексей Кокин. - При этом сценарии Brent останется в ближайшие дни в диапазоне 65–70 долл./барр.".

В то же время есть риски как углубления конфликта на Ближнем Востоке, так и длительного и существенного снижения добычи Саудовской Аравии, подчеркивает Алексей Кокин. Так, восстановление критической инфраструктуры может занять несколько месяцев, а не дней или недель, а самим месторождениям может быть нанесен необратимый ущерб. Возможно, в ближайшее время состоится встреча ОПЕК+, на которой будет одобрено повышение добычи участников соглашения, в том числе РФ, до полного восстановления добычи в Саудовской Аравии, полагает эксперт "Уралсиба".