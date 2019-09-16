Потенциал роста рубля к доллару, вероятно, ограничится зоной 63-62,5 - БКС

Потенциал роста рубля к доллару в первые часы после открытия, вероятно, ограничится зоной 63-62,5, причем на отметке 62,5 находится сильная горизонтальная поддержка, где проходят минимумы июня-июля, сообщается в комментарии "БКС Брокер".

Понедельник оказался богатым на события, рынки отыгрывают крайне слабую статистику по промышленному производству из Китая, после неоднозначных данных по продажам из США в пятницу. Однако российская валюта сегодня практически всецело окажется под влиянием ситуации на рынке нефти.

В выходные были атакованы крупнейшие нефтяные месторождения Саудовской Аравии, что привело к самому сильному падению добычи за всю историю (производство упало в два раза от уровней прошлой недели). В результате цены на нефть на утренних торгах подскочили более чем на 10%.

"Мы проанализировали динамику рубля в дни экстремальных колебаний нефтяных цен (как сильного роста, так и сильного падения) с конца 2014 года, когда ЦБ отпустил отечественную валюту в свободное плавание. Корреляция оказалась внушительной - 70%. Но на рост нефти рубль статистически реагировал слабее. Если оставить только 5% лучших дней на рынке нефти (рост более чем на 3,5%), корреляция падает до 31%. То есть при 10%-ом росте нефти рубль должен укрепиться на 3,1%. Однако, по нашим наблюдениям, после введения бюджетного правила в 2017 г., зависимость между нефтью и рублем упала всего до 12% в экстремальные дни. Таким образом, потенциал роста рубля к доллару в первые часы после открытия, вероятно, ограничится зоной 63-62,5. Причем на отметке 62,5 находится сильная горизонтальная поддержка, где проходят минимумы июня-июля", - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Сергей Гайворонский.