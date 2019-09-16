Справедливая" цена нефти сместилась в район 70 долларов за баррель - Алор Брокер

Скачок нефти на 10% просто "убил" многих нефтяных "медведей, справедливая" цена нефти сместилась в район 70 долларов за баррель, говорится в комментарии Алор Брокер.

"Какие главные выводы для рынка нефти после атак террористов на нефтяные мощности Саудовской Аравии мы делаем? Прежде всего, мировой рынок будет недополучать свыше 5% объема последних дней. Как долго? Пока неизвестно. Но в любом случае в цене нефти теперь будет премия за риск, что подобное может повториться. Второй момент: США обвинили Иран в причастности к атакам. Это значит, что переговоры между двумя странами и отмена санкций в ближайшее время невозможны. Напомним, что на этой новости нефть в середине прошлой недели потеряла 3 доллара. Наконец, что, может быть, самое важное, скачок нефти на 10% просто "убил" многих нефтяных "медведей". Мы неоднократно выдвигали предположения, что наблюдавшиеся в последние месяцы резкие падения нефти могли иметь искусственный характер, а массовые распродажи нефтяных контрактов осуществляли несколько крупных игроков в интересах экономики США. Теперь заниматься подобным вряд ли у кого возникнет желание. Исходя из вышеизложенного считаем, что теперь "справедливая" цена нефти сместилась в район 70 долларов за баррель", - отмечает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.