Ожидаемое от ФРС снижение ставки поддержит высокорискованные валюты, в том числе и рубль - Банк "Русский Стандарт"

На текущей неделе с 16 сентября внимание рынков будет приковано к заседанию ФРС, по результатам которого, как ожидается, ставка по федеральным фондам будет понижена на 25 б.п., что отражает опасения регулятора в отношении рисков замедления роста мировой экономики, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках Банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. Это решение должно поддержать высокорискованные валюты, в частности, рубль, где ставка Банка России в 7% остается привлекательной для операций carry-trade в свете понижения стоимости фондирования доллара.

Помимо этого события, торги будут проходить на благоприятном фоне для валют EM-рынка. Этому, по мнению эксперта, способствовало решение ЕЦБ снизить депозитную ставку и запустить программу количественного смягчения с ноября, направляя сумму на выкуп активов 60 млрд EUR/месяц и заявление Трампа о возможности заключения временного торгового договора с Китаем. При это Вашингтон и Пекин уже пошли на взаимные уступки, отсрочив введение дополнительных пошлин Вашингтоном и нарастив закупку соевых бобов Китаем.

"Для рубля на внутреннем рынке поддержкой может выступать налоговый период, где 16 числа выплачиваются акцизы, а 20 будут самые крупные выплаты в этот период (НДС, НДПИ и акцизы), - указывает Максим Тимошенко. - Нефть оказывает рублю незначительную поддержку торгуясь выше психологической отметки в $60/Brent, оставаясь при этом на хрупких уровнях ввиду опасений глобального роста и замедления спроса. Торговый диапазон USD/RUB: 63,70-65; EUR/RUB: 71-72,40".