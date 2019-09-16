Цены рублевых корпоративных бондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 16 сентября. Цены рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, но увеличились по итогам недели. Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы потепления атмосферы торговых переговоров США и Китая, а также сильные статданные по американской экономике. Правительство КНР в пятницу приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник: трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая. Гонконгский индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 1,1%, Shanghai Composite - колеблется между ростом и снижением, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%. Рынки Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей). Котировки акций азиатских нефтяных компаний взлетели вслед за резким скачком цен на нефть.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году, однако во втором квартале темпы роста ВВП составили лишь 6,2%. Темпы роста промпроизводства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США. Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% по сравнению с августом 2018 года. Рост замедлился по сравнению с июльскими 4,8% и оказался хуже консенсус-прогноза экспертов Уолл-стрит, предусматривавшего повышение промпроизводства на 5,2%. Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и оказались хуже прогноза (7,9%).

Вместе с тем цены на нефть прибавляют 9-10% в понедельник после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК составила $66,36 за баррель, что на 10,2% выше уровня предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже подорожали к этому времени до $59,7 за баррель, продемонстрировав рост на 8,94%. На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране. НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий. Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 1,4 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась немного выше средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 14,435 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,343 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций не продемонстрировали по итогам дня ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 сентября вырос всего на 0,03% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,94 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,05%, поднявшись до 630,72 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Альфа-банк-002Р-02" (+0,41%), "Уралкалий ПБО-04-Р" (+0,4%) и "МТС-001P-06" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Магнит-003Р-02" (-0,62%), "Фольксваген банк-001Р-03" (-0,59%) и "Газпром БО-22" (-0,39%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail (MOEX: FIVE) Group) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,4% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года в размере 7,54% годовых. Сбор заявок прошел 13 сентября. Техразмещение запланировано на 26 сентября.

РН банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,65% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 7,8% годовых. Сбор заявок прошел 13 сентября. Первоначально объем размещения облигаций озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей, в ходе маркетинга он был увеличен до 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

ВТБ (MOEX: VTBR) планирует начать 17 сентября размещение годовых облигаций серии Б-1-40 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов по выпуску составит 6,8% годовых. Облигации будут размещаться по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы объемом до 1 трлн рублей. Максимальный срок обращения биржевых облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет.

ООО "СУЭК-Финанс" 18 сентября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии 001P-03R объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,6-7,7%, что соответствует доходности к оферте через 3,5 года в диапазоне 7,74-7,85% годовых. Техразмещение запланировано на 25 сентября.

"Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) в конце сентября планирует собирать заявки инвесторов на приобретение облигаций серии 001P-04 объемом не менее 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,88-9,04%% годовых. Пятилетние бумаги будут иметь квартальные купоны. Также по выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 20% от номинала будет погашено в дату выплаты 12-го купона и по 40% от номинала в даты выплаты 16-го и 20-го купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на начало октября.

АО "Роснано" в первой половине октября планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-002Р-02 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,40-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 8,58-8,84% годовых. По облигациям будут выплачиваться полугодовые купоны. Облигации серии БО-002Р-02 размещаются в рамках программы без госгарантии серии 002Р.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 21-го купона облигаций серии А15 на уровне 9,5% годовых. Величина купона определяется как сумма ставки рефинансирования ЦБ РФ, значение которой приравнено к значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату (на 12 сентября - 7%), и премии в размере 2,5% годовых. Эмитент разместил облигации с госгарантией серии А15 на 7 млрд рублей в августе 2009 года. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны, ставка текущего купона - 10,25% годовых. Дата погашения займа - 15 сентября 2028 года.

Росбанк (MOEX: ROSB) установил ставку 9-го купона облигаций серии А8 в размере 1% годовых. Облигации серии А8 объемом 10 млрд рублей банк разместил в сентябре 2015 года. Ставка текущего купона - 1% годовых. Срок обращения выпуска - 10 лет. По выпуску 2 октября предстоит оферта.

ООО "Ипотечный агент БСПБ" (SPV-компания банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB)) приняло решение 28 сентября досрочно погасить выпуск облигаций с ипотечным покрытием. Погашение состоится по остаточной стоимости облигаций, его размер составит 1,151 млрд рублей. Компания разместила облигации объемом 3 млрд 702,530 млн рублей в декабре 2016 года. Ставка 1-го и последующих купонов установлена в размере 9,8% годовых. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Предполагаемый срок погашения - 28 июня 2043 года.

ООО "Регион-инвест" не выплатило 10-й купон облигаций 1-й серии на 2 млн 925,196 тыс. рублей. Также компания не исполнила обязательства по погашению выпуска на 55,867 млн рублей. Причиной дефолта послужило наложение ареста на денежные средства компании на основании постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным производствам управления Федеральной службы судебных приставов по Москве от 5 сентября. Ранее кредитор компании - Национальный банк "Траст" - подал заявление в суд о признании ООО "Регион-инвест" несостоятельным (банкротом).