Котировки GDR Русагро могут оказаться под давлением из-за исключения из MVIS Russia Small-Cap - "БКС Глобал Маркетс"

Котировки глобальных депозитных расписок (GDR) "Русагро" (Ros Agro (MOEX: AGRO)) могут оказать под давлением из-за исключения из индекса MVIS Russia Small-Cap, говорится в обзоре главного стратега Вячеслава Смольянинова "БКС Глобал Маркетс" и аналитика Василия Мордовцева.

"MVIS Russia Small-Cap отслеживается фондом ETF VanEck Vectors Russia Small-Cap с активами под управлением $34,20 млн. Таким образом, исключение GDR "Русагро" может привести к оттокам в размере $1,1 млн. Учитывая низкую ликвидность в бумаге, ее котировки могут оказаться под давлением продавцов", - пишут эксперты.

Итоги квартального пересмотра индексов MVIS были объявлены 13 сентября 2019 года после закрытия торгов. Вступят в силу они 20 сентября 2019 года после закрытия торгов.