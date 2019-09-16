Возможно открытие российского фондового рынка "гэпом" вверх - Инвестиционная палата

Ситуация на внешних площадках перед открытием российского фондового рынка в понедельник выглядит смешанной. Резкий рост цен на энергоносители добавит оптимизма отечественным компаниям нефтегазового сектора, однако общий мировой настрой говорит скорее о нисходящей динамике, что подтверждает снижение фьючерсов на ведущие мировые фондовые индексы. По мнению риск-менеджера Инвестиционной палаты Александра Крылова, можно предположить открытие российского фондового рынка "гэпом" вверх, в дальнейшем не исключается снижение индексов на общем негативном настрое на мировых фондовых площадках.