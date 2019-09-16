Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то рынок акций РФ быстро достигнет исторических максимумов - Алор Брокер

Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов, прежде всего, за счет притока средств нерезидентов, говорится в комментарии Алор Брокер.

Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения в конце прошлой недели локальная перекупленность индекса МосБиржи снята. В понедельник аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ожидает сильного подъема нефтяных бумаг, а вот "металлурги" могут быть под давлением как из-за укрепляющегося рубля, так и из-за того, что при недостаточности денег на рынке некоторые инвесторы будут искать, что же им продать, чтобы прикупить "нефтянку".