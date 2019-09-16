Ожидаем открытия индекса МосБиржи с разрывом вверх около 1% - ИК "Алго Капитал"

В понедельник открытие индекса МосБиржи пройдет с достаточно сильным разрывом вверх - около 1%, в районе 2820 пунктов, позднее вполне вероятно его дальнейшее повышение в направлении близкого исторического максимума - в район 2840-2850 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0,29%) и РТС (+0,58%) вновь завершили торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС продолжил восходящее движение под влиянием тенденции к коррекционному укреплению курса отечественной валюты. В то же время рублевый индекс МосБиржи в очередной раз не нашел в себе сил для роста.

С технической точки зрения, индекс МосБиржи продолжил почти двухнедельную консолидацию вблизи значимого уровня 2800 пунктов. Его дальнейшее среднесрочное направление движения станет понятно лишь после уверенного выхода за границы сформировавшегося диапазона 2770-2820 пунктов. Вполне возможно, что уже сегодня утром состоится пробой верхней границы указанного коридора. Этому способствует резкий взлет нефтяных котировок в начале недели.

Цены на нефть обоих ключевых сортов прибавляют около 10% на фоне известия о том, что Саудовская Аравия резко сократила объемы добычи нефти более чем на 50% в результате атаки ее нефтяных объектов йеменскими повстанцами-хуситами. Госсекретарь Майк Помпео возложил ответственность за это событие непосредственно на Тегеран. МИД Ирана в характерной для него манере назвал это обвинение лживым. В СМИ вновь появились сообщения о том, что администрация Трампа рассматривала возможность "военного ответа".

"Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем сильный утренний рост стоимости фьючерсов на нефть создает условия для позитивного открытия индекса МосБиржи. Позднее вполне вероятно его дальнейшее повышение в направлении близкого исторического максимума - в район 2840-2850 пунктов", считает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.