Ожидаем возвращения индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов - Промсвязьбанк

Заметный рост нефтяных цен может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов, нефтегазовые компании - бенефициары роста нефтяных цен, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Ключевой новостью на открытии недели, безусловно, является резкий рост нефтяных котировок после атаки на НПЗ Saudi Aramco. В то время как для глобальных рынков рост волатильности нефтяных цен скорее сдерживает аппетит к риску, для российского рынка акций, около 50% объемов которого занимают нефтегазовые компании, сегодняшняя конъюнктура вполне благоприятная.

В целом оптимистичные настроения на глобальных рынках, которые превалировали большую часть прошлой недели, стали менее выразительными. Фьючерсы на американские индексы сегодня теряют 0,5-1%, и в СМИ появляется ряд статей о негативном влиянии роста нефтяных цен на перспективы экономического роста. Если прошлая торговая неделя прошла в надеждах на позитивные изменения в торговых отношениях США и Китая (американские власти решили перенести введение новых импортных пошлин к Китаю на две недели, а Китай согласился включить сою и свинину из США в список товаров, на которые не будут вводиться пошлины в следующие 12 месяцев), то на этой неделе основное внимание участников рынка, вероятно, сместится в сторону Федеральной резервной системы.

В преддверии заседания ФРС, итоги которого будут объявлены в среду, фьючерсы на ставку уже отражают 100%-ую вероятность ее снижения. По всей видимости, ключевой интригой заседания будет обновление прогнозов FOMC по дальнейшей динамике ставок и ключевым макропоказателям. В первую очередь интерес представляет обновленная "точечная диаграмма" - по итогам июньского заседания ни один член регулятора не ожидал увидеть более двух понижений ставки до конца года (первое состоялось в конце июля, второе весьма вероятно на этой неделе). Смягчение позиции ФРС и появление мнений о необходимости продолжения снижения ставок вполне реально, но сколько голосов будет именно за это решение - открытый вопрос.

"Российский фондовый рынок завершил пятничные торги снижением на 0,3% по индексу МосБиржи. Заметный рост нефтяных цен, на наш взгляд, может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов. Нефтегазовые компании - бенефициары роста нефтяных цен, в то же время большинство компаний из внутренних секторов выигрывают от укрепления российской валюты (пара доллар/рубль на премаркете опустилась ниже отметки 64", - указывает главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.