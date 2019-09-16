16 сентября 2019 года 09:47
Утренние прогнозы: внешний фон подтолкнет к подъему
По мнению аналитиков, в понедельник старт фондовых торгов в России пройдет на положительной территории. Сильный рост нефтяных цен подтолкнет индексы вверх.
Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Заметный рост нефтяных цен, на наш взгляд, может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов. Нефтегазовые компании - бенефициары роста нефтяных цен, в то же время большинство компаний из внутренних секторов выигрывают от укрепления российской валюты (пара доллар/рубль на премаркете опустилась ниже отметки 64".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов, прежде всего, за счет притока средств нерезидентов. Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения в конце прошлой недели локальная перекупленность индекса МосБиржи снята. В понедельник ожидается сильный подъем нефтяных бумаг, а вот "металлурги" могут быть под давлением как из-за укрепляющегося рубля, так и из-за того, что при недостаточности денег на рынке некоторые инвесторы будут искать, что же им продать, чтобы прикупить "нефтянку".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем сильный утренний рост стоимости фьючерсов на нефть создает условия для позитивного открытия индекса МосБиржи. Позднее вполне вероятно его дальнейшее повышение в направлении близкого исторического максимума - в район 2840-2850 пунктов".
"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Можно предположить открытие российского фондового рынка "гэпом" вверх, в дальнейшем не исключается снижение индексов на общем негативном настрое на мировых фондовых площадках".
ИФК "Солид": "В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно позитивный внешний фон. Стремительный рост сырьевых котировок окажет влияние на российские активы, хотя эффект, вероятнее всего, будет кратковременным. На российском рынке акций продолжается "ралли" в ряде бумаг электроэнергетиков на фоне роста рубля, ожидается сохранение этой динамики в начале новой недели".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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16 сентября 2019 года 16:10
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии находились в уверенном "плюсе" ввиду высокой корреляции с нефтяным рынком. Рублевый индикатор вышел за пределы краткосрочного диапазона 2780-2820 пунктов, а долларовый индекс стремился в район 1400 пунктов, у которого приостановил повышение. С приходом... читать дальше
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16 сентября 2019 года 15:55
(добавлен текст после 2-го абзаца)
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16 сентября 2019 года 15:25
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На выходных атаке дронов подверглась нефтяная инфраструктура... читать дальше
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16 сентября 2019 года 14:06
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Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". При этом эксперты банка рекомендуют учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного... читать дальше
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16 сентября 2019 года 13:08
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16 сентября 2019 года 12:43
ITI Capital открыл идею на покупку акций и GDR АФК "Система" (+13% до конца года):
дата открытия: 13.09.2019
цена открытия акции: 12,5 руб.
целевой уровень цены акции: 14,1 руб. до конца 2019 г.
цена открытия GDR: $3,9
целевой уровень цены GDR: $4,3
"Мы считаем акции АФК Система... читать дальше
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16 сентября 2019 года 12:36
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk на 21% - до 17 пенсов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.
Текущая стоимость акций компании составляет порядка 9,85 пенса за штуку.
Petropavlovsk ведет... читать дальше
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16 сентября 2019 года 12:21
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16 сентября 2019 года 12:07
Чрезмерного положительного влияния на рубль со стороны нефтяного фактора не будет, хотя определенную поддержку он будет оказывать. В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, поэтому краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится около... читать дальше
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16 сентября 2019 года 11:55
(добавлены 5-6-й абзацы и таблица)
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По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".
Рекомендации... читать дальше
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