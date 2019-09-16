Утренние прогнозы: внешний фон подтолкнет к подъему

По мнению аналитиков, в понедельник старт фондовых торгов в России пройдет на положительной территории. Сильный рост нефтяных цен подтолкнет индексы вверх.

Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Заметный рост нефтяных цен, на наш взгляд, может способствовать возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2800-2850 пунктов. Нефтегазовые компании - бенефициары роста нефтяных цен, в то же время большинство компаний из внутренних секторов выигрывают от укрепления российской валюты (пара доллар/рубль на премаркете опустилась ниже отметки 64".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Если цены на нефть останутся в нынешнем диапазоне, то российский рынок акций довольно быстро достигнет исторических максимумов, прежде всего, за счет притока средств нерезидентов. Ход торгов последних дней явно показывал, что именно отсутствие свежих денег на рынке не позволяло рынку расти и отыгрывать мировой позитив. После снижения в конце прошлой недели локальная перекупленность индекса МосБиржи снята. В понедельник ожидается сильный подъем нефтяных бумаг, а вот "металлурги" могут быть под давлением как из-за укрепляющегося рубля, так и из-за того, что при недостаточности денег на рынке некоторые инвесторы будут искать, что же им продать, чтобы прикупить "нефтянку".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Вместе с тем сильный утренний рост стоимости фьючерсов на нефть создает условия для позитивного открытия индекса МосБиржи. Позднее вполне вероятно его дальнейшее повышение в направлении близкого исторического максимума - в район 2840-2850 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Крылов): "Можно предположить открытие российского фондового рынка "гэпом" вверх, в дальнейшем не исключается снижение индексов на общем негативном настрое на мировых фондовых площадках".

ИФК "Солид": "В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно позитивный внешний фон. Стремительный рост сырьевых котировок окажет влияние на российские активы, хотя эффект, вероятнее всего, будет кратковременным. На российском рынке акций продолжается "ралли" в ряде бумаг электроэнергетиков на фоне роста рубля, ожидается сохранение этой динамики в начале новой недели".