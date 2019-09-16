Нефть прибавляет 9-10% после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии

мериканские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в понедельник. Цены на нефть прибавляют 9-10% в понедельник.

Американские фондовые индексы изменились слабо и разнонаправленно в пятницу, но увеличились по итогам недели.

Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе восьмую неделю подряд, прибавив 1,6%, S&P 500 вырос на 1%, Nasdaq Composite - на 0,9%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы потепления атмосферы торговых переговоров США и Китая, а также сильные статданные по американской экономике.

Правительство КНР в пятницу приняло решение возобновить закупку некоторых объемов соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин, сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР.

"Есть надежда, что США ответят взаимностью на жест доброй воли со стороны Китая, приняв реальные меры", - написал редактор издания Global Times Ху Сицзинь, за словами которого внимательно следят трейдеры, учитывая его связи с властями КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на информированные источники, советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что потребительский сектор в США остается локомотивом роста экономики, несмотря на проблемы в виде ослабления спроса на американские товары за рубежом, неопределенности в торговой политике и спада промышленного производства.

Розничные продажи в США в августе 2019 года повысились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,2%.

При этом данные за июль были пересмотрены в лучшую сторону - в позапрошлом месяце розничные продажи выросли на 0,8%, тогда как ранее сообщалось о повышении на 0,7%.

"Увеличение розничных продаж в августе превзошло прогнозы, однако еще более важно то, что их рост продолжился шестой месяц подряд, и это действительно вселяет надежды", - отмечает вице-президент по инвестиционной стратегии E-Trade Financial Майк Лёвенгарт.

"С учетом того, что приближается праздничный сезон, а темпы инфляции остаются низкими, импульс к росту потребительском секторе будет сохраняться. Сильные потребительские расходы должны влить немного энергии в другие сектора экономики", - цитирует эксперта MarketWatch.

Еще одним фактором, оказавшим позитивное влияние на фондовые рынки на прошлой неделе, стало существенное смягчение кредитно-денежной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ). Внимание трейдеров теперь направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 17-18 сентября. Подавляющее большинство экспертов ожидает снижения базовой процентной ставки Федрезервом на 0,25 процентного пункта.

Dow Jones вырос в пятницу благодаря подъему котировок акций таких компаний, как UnitedHealth (+2%), Dow Inc. (+2,6%), JPMorgan Chase (+1,97%) и United Technologies (+0,4%).

Акции Apple в пятницу подешевели на 1,9%, и этого оказалось достаточно, чтобы капитализация компании, державшаяся выше $1 трлн в среду и четверг, вновь опустилась ниже этой отметки. Эксперты Goldman Sachs ухудшили прогнозную цену акций Apple, отметив, что объявленный компанией запуск сервиса потокового видео TV+ отрицательно скажется на марже прибыли.

Бумаги Broadcom подешевели на 3,4%. Отчетность одного из крупнейших мировых чипмейкеров за третий финквартал, опубликованная накануне, превзошла оценки рынка, однако годовой прогноз не оправдал ожиданий.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в пятницу вырос на 37,07 пунктов (0,14%) и составил 27219,52 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 2,18 пункта (0,07%) - до 3007,39 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 17,75 пункта (0,22%) - до 8176,71 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в понедельник: трейдеры оценивают информацию об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, а также очередные сигналы ухудшения ситуации в экономике Китая.

Гонконгский индекс Hang Seng теряет в ходе торгов 1,1%, Shanghai Composite - колеблется между ростом и снижением, южнокорейский KOSPI прибавляет 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - менее 0,1%.

Рынки Японии закрыты в понедельник в связи с праздником (День почитания пожилых людей).

Котировки акций азиатских нефтяных компаний взлетели вслед за резким скачком цен на нефть. В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране, и примерно 6% мирового производства.

Подъем цен на нефть WTI и Brent в понедельник составляет 9-10% - темпы роста являются максимальными с февраля 2016 года.

Акции китайской нефтекомпании PetroChina прибавляют в цене 4,5% на торгах в Гонконге, CNOOC - 6,2%. Бумаги австралийских Beach Energy, Oil Search и BHP подорожали соответственно на 6,6%, 6,8% и 3,6%.

Индекс акций азиатских энергетических компаний (без учета Японии) MSCI Asia ex Japan Energy взлетел в понедельник на 2,2%.

В центре внимания трейдеров остается ситуация в КНР. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил в минувшие выходные, что Китаю будет "очень сложно" добиться темпов роста ВВП на уровне 6% и более при нынешнем глобальном климате. Пекин нацелен на подъем экономики на 6-6,5% в этом году, однако во втором квартале темпы роста ВВП составили лишь 6,2%, став максимальными за 28 лет, сообщает MarketWatch.

Темпы роста промышленного производства и розничных продаж в Китае замедлились в августе, вновь подтвердив, что экономика КНР продолжает ослабляться в условиях торговой войны с США.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,4% по сравнению с августом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР (ГСУ). Рост замедлился по сравнению с июльскими 4,8% и оказался хуже консенсус-прогноза экспертов Уолл-стрит, предусматривавшего повышение промпроизводства на 5,2%.

Темпы повышения розничных продаж в Китае в августе замедлились до 7,5% с июльских 7,6% и оказались хуже прогноза (7,9%).

Инвестиции в основные активы в КНР в январе-августе увеличились на 5,5% (5,7% в январе-июле), эксперты ожидали сохранения прежних темпов роста.

Китай стремится поддержать экономический подъем, принимая для этого разнообразные меры. Ранее в этом месяце Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.).

Новые нормативы резервных требований вступили в силу 16 сентября.

Среди компаний, акции которых резко дешевеют в понедельник, - Geely Automobile (-4,1%), Tencent (-2,5%), SK Hynix (-3,5%).

Цены на нефть прибавляют 9-10% в понедельник после атак на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии, которые привели к потере примерно 6% мирового производства сырья.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК составила $66,29 за баррель, что на $6,07 (10,08%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени до $59,8 за баррель, продемонстрировав рост на $4,95 (9,01%).

На пике повышение цен в ходе сессии в понедельник достигало 11-13% - подъем цен стал максимальным с февраля 2016 года.

В минувшую субботу стало известно о новом нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии - атаке беспилотников подверглись крупнейшее в стране нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и крупное нефтяное месторождение Хурайс. В результате было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки (б/c), то есть около половины всего объема, добываемого в стране.

НПЗ Абкайк в нормальном режиме производит порядка 9,8 млн б/с и считается одним из крупнейших в мире предприятий.

"По моему мнению, Саудовская Аравия сможет восстановить производство нефти в объеме 3 млн б/с в ближайшие 2-5 дней, однако на возврат еще 2,7 млн б/с потребуется больше времени, с учетом особенностей НПЗ Абкайк", - отмечает аналитик по энергетическому сектору Mizuho Securities Роберт Ягер.

Объекты нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии неоднократно подвергались атакам в последние месяцы, однако последнее нападение, вероятно, нанесло наиболее серьезный ущерб. Кроме того, оно стало очередным напоминанием о том, что напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, и может поставить под угрозу поставки нефти из региона на мировой рынок, пишет MarketWatch.

Атаки привели "к временной остановке операций" на НПЗ Абкайк и месторождении Хурайс, заявил новый министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд. Пожар на объектах "взят под контроль", передало слова министра SaudiPressAgency.

К вечеру понедельника Саудовская Аравия планирует восстановить примерно треть объемов добычи, сниженной из-за инцидента.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в этом Иран, отметив отсутствие свидетельств того, что атаки произошли из Йемена.

"Иран провел беспрецедентную атаку на мировую систему энергоносителей", - написал Помпео в Twitter.