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Главная / Мнения аналитиков / В начале недели сохранится "ралли" в ряде бумаг электроэнергетиков - ИФК "Солид"
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16 сентября 2019 года 09:01
В начале недели сохранится "ралли" в ряде бумаг электроэнергетиков - ИФК "Солид"
В начале новой недели перед открытием российского рынка формируется умеренно позитивный внешний фон. Стремительный рост сырьевых котировок окажет влияние на российские активы, хотя эффект, вероятнее всего, будет кратковременным, полагают аналитики ИФК "Солид". На российском рынке акций продолжается "ралли" в ряде бумаг электроэнергетиков на фоне роста рубля, ожидается сохранение этой динамики в начале новой недели.
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16 сентября 2019 года 16:10
ндексы МосБиржи и РТС в первой половине сессии находились в уверенном "плюсе" ввиду высокой корреляции с нефтяным рынком. Рублевый индикатор вышел за пределы краткосрочного диапазона 2780-2820 пунктов, а долларовый индекс стремился в район 1400 пунктов, у которого приостановил повышение. С приходом... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:55
(добавлен текст после 2-го абзаца) "ВТБ Капитал" начал анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной, Николая Ковалева и Александра Гнусарева. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами "ВТБ... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:37
ынок нефти оказался под сильным давлением из-за событий в Саудовской Аравии. Однако как в случае незначительных, так и в случае существенных перебоев в поставках нефти эффект на котировки вряд ли будет длительным, поскольку растущая геополитическая неопределенность и негативная экономическая... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:25
ВТБ Капитал" начал анализ ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (основная компания группы "Обувь России"), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Марии Колбиной, Николая Ковалева и Александра Гнусарева. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами "ВТБ Капитала", составляет 50 рублей за... читать дальше
.16 сентября 2019 года 15:13
"Сохраняем нейтральную позицию по алюминию и меди на фоне уже достаточно "медвежьих" настроений в секторе и видим вероятность снижения цен на железную руду, что определяет нашу осторожную позицию по этому товару", - говорится в комментарии Julius Baer. За последние пару недель промышленные... читать дальше
.16 сентября 2019 года 14:40
Рубль в понедельник укрепился до уровней 63,7-63,9 за доллар благодаря поддержке нефтяных котировок - БКС
Рублю в понедельник удается укрепиться до уровней 63,7-63,9. В виде основной поддержки курса российской валюты выступает динамика роста нефтяных котировок, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. На выходных атаке дронов подверглась нефтяная инфраструктура... читать дальше
.16 сентября 2019 года 14:06
Рост цен на нефть станет сильным драйвером для покупок в бумагах российских нефтегазовых компаний. Однако данный рост не будет долгосрочным, и уже во вторник внимание инвесторов переключится на ФРС, говорится в обзоре Альфа-банка. Рост курса рубля будет ограничен отметкой 63,70 руб/долл.... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:43
Цены на нефть в среднесрочной перспективе будут включать премию за риски неопределенности развития событий - Райффайзенбанк
В среднесрочной перспективе в ценах на нефть будет присутствовать дополнительная премия за риски неопределенности развития событий, сообщается в обзоре Райффайзенбанка. Они связаны с общей ситуацией на Ближнем Востоке: кто будет признан виновным за атаки, какие меры будут введены против него,... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:21
Пока рубль выступает главным бенефициаром роста цен на нефть, значительно укрепившись к доллару США, сообщается в комментарии банка "Санкт-Петербург". При этом эксперты банка рекомендуют учитывать ограниченность позитивного влияния роста нефтяных котировок на курс рубля из-за действия бюджетного... читать дальше
.16 сентября 2019 года 13:08
Рубль вполне может оказаться под давлением после первоначального рывка на старте торгов, говорится в комментарии FxPro. Сегодня утром пара EUR/RUB опускалась до самых низких уровней с июля, но для преодоления психологической отметки в 70,00 может потребоваться более надежный помощник, нежели... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:43
ITI Capital открыл идею на покупку акций и GDR АФК "Система" (+13% до конца года): дата открытия: 13.09.2019 цена открытия акции: 12,5 руб. целевой уровень цены акции: 14,1 руб. до конца 2019 г. цена открытия GDR: $3,9 целевой уровень цены GDR: $4,3 "Мы считаем акции АФК Система... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:36
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций Petropavlovsk на 21% - до 17 пенсов за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. Текущая стоимость акций компании составляет порядка 9,85 пенса за штуку. Petropavlovsk ведет... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:21
Нефтяные котировки резко выросли после разрушительной атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, сообщается в обзоре "Нордеа Банка". "Текущая ситуация вряд ли станет драйвером цен на нефть в долгосрочной перспетиве. Тем не менее, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке снова... читать дальше
.16 сентября 2019 года 12:07
Чрезмерного положительного влияния на рубль со стороны нефтяного фактора не будет, хотя определенную поддержку он будет оказывать. В ближайшее время рубль может продолжить плавно расти из-за приближающихся налоговых выплат, поэтому краткосрочный диапазон колебаний по USD/RUB видится около... читать дальше
.16 сентября 2019 года 11:55
(добавлены 5-6-й абзацы и таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электрогенерирующего сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Юнипро" (MOEX: UPRO) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать". Рекомендации... читать дальше
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