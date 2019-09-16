Можно ожидать снижения Brent к $64 за баррель - ИФК "Солид"

На нефтяном рынке сохранится высокая волатильность, поэтому следует придерживаться осторожного подхода, особенно при открытии новых "длинных" позиций. Учитывая шаги по стабилизации ситуации, можно ожидать снижения Brent к $64 за баррель, говорится в комментарии ИФК "Солид".

Brent утром в понедельник торгуется на 10% дороже, чем на закрытии в пятницу. В выходные инфраструктурные объекты Саудовской Аравии были атакованы с помощью беспилотных дронов, в результате чего добыча в стране сократилась с 9,8 млн баррелей в сутки до 5,7 млн баррелей. Это вносит временный дисбаланс на рынок, который в последнее время сталкивался с избытком предложения. Скачок цен на нефть может оказаться кратковременным, так как, во-первых, Саудовская Аравия способна устранить повреждения в течение нескольких дней (к понедельнику в планах восстановить добычу более чем на треть). К тому же именно для подобных ситуация в мире имеется стратегический резерв. В частности, США уже сообщили о готовности выделить какую-либо часть из резервов объемом 630 млн баррелей нефти для стабилизации рынка. Если же перебои с поставками из Саудовской Аравии затянутся на более продолжительное время, участники ОПЕК+ также могут подстраховать, но для увеличения добычи им потребуются усилия, и в таком случае период сравнительно высоких цен может продлиться дольше. США обвиняют в нападении Иран, поэтому предполагаемое на прошлой неделе смягчение в отношениях двух стран может быть отложено.

"Высокая волатильность на сырьевой секции сохранится, поэтому следует придерживаться осторожного подхода, особенно при открытии новых "длинных" позиций. Учитывая шаги по стабилизации ситуации, можно ожидать снижения Brent к $64 за баррель", - заключают аналитики ИФК "Солид".