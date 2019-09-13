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13 сентября 2019 года 19:56

Рынок акций РФ поднялся к уровням середины июля по индексу РТС на внешнем оптимизме и укреплении рубля

Рынок акций РФ на неделе продолжил подъем вслед за мировыми площадками на ожиданиях прогресса в торговых переговорах США и Китая, а также на фоне выросшей нефти благодаря статистике о резком сокращении запасов сырья в США. Также поддержку индексам оказали неплохие корпоративные отчеты ряда крупнейших компаний ("ЛУКОЙЛ", "Газпром") и сокращение объемов вывода капитала нерезидентами из российских активов.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам недели с 5 по 11 сентября, сократился до $10 млн против $70 млн оттока неделей ранее. В то же время фонды, инвестирующие только в акции РФ, зафиксировали приток капитала на уровне $20 млн против $10 млн притока неделей ранее (данные EPFR Global).

В период с 9 по 13 сентября индекс МосБиржи снизился на 0,2% и составил 2791,74 пункта, индекс РТС прибавил 2,1% и достиг 1368,93 пункта на фоне снижения доллара до 64,24 руб./$1 (-1,49 рубля), ноябрьская нефть Brent подешевела на 2,2% или $1,4.

Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции - игроки фиксировали прибыль после 3-недельного роста, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подорожавшую нефть (Brent превысила $62 за баррель) на новостях из США и Китая; индекс МосБиржи откатился ниже 2790 пунктов на фоне укрепления рубля, РТС остался у 1340 пунктов.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. Эти действия, как ожидают в НБК, помогут высвободить ликвидность на сумму 900 млрд юаней ($126 млрд), что станет стимулом для роста объемов кредитования частных компаний и малого бизнеса (НБК уменьшил нормы резервирования третий раз в текущем году, ранее это было сделано в январе и мае для поддержки экономики в условиях торговой войны с США). Нефть Brent поднялась в район $63 за баррель на новостях о смене министра энергетики Саудовской Аравии (новым министром стал сын короля Саудовской Аравии - принц Абдель Азиз бен Салман аль Сауд, длительное время являвшийся членом делегации Саудовской Аравии в ОПЕК и имеющий достаточный опыт работы в нефтяной отрасли). Новый глава Минэнерго заявил, что Саудовская Аравия и Россия будут поддерживать отношения и стремиться создать более сильный, более всеобъемлющий альянс.

Во вторник рынок акций завершил торги умеренным ростом индексов благодаря подорожавшей нефти и подъему бумаг Сбербанка (+1,9%) на заявлениях главы банка Германа Грефа о планах банка выплачивать со следующего года 50% прибыли в виде дивидендов, а также достичь достаточности капитала в 11,5%. Выросли GDR En+ Group (+4,3%) на фоне известий об интересе Китая к компании (по данным западных СМИ, две китайские промышленные группы, связанные с государством, интересуются долей ВТБ в En+).

Нефть Brent поднималась в район $63,8 за баррель на заявлениях нового министра энергетики Саудовской Аравии, который подтвердил приверженность прежней политике страны в нефтяной сфере и сказал, что радикальных изменений не будет.

В среду рынок акций вырос вслед за мировыми фондовыми площадками на новостях из Китая, индекс МосБиржи преодолел рубеж 2800 пунктов и обновил максимум за 2 месяца, при этом лидировали в росте бумаги "Сургутнефтегаза" (+7,2% и +3,3% "префы") при отсутствии новостей. Упавшая вечером нефть не успела найти отражение в рыночных настроениях.

Правительство Китая решило с 17 сентября снять 25%-ные пошлины с 16 товаров из США, в том числе с лекарств, пестицидов и лубрикантов, которые были введены в 2018 году. Нефть Brent упала в район $61 за баррель на новостях об отставке Джона Болтона с поста советника президента США по нацбезопасности, что подогрело ожидания по поводу возможного смягчения в будущем санкций против Ирана (Болтон занимал жесткую позицию против исламской республики) - это приведет к росту поставок топлива на мировой рынок.

В четверг рынок акций опустился ниже рубежа 2800 пунктов по индексу МосБиржи, но индекс РТС превысил 1360 пунктов из-за укрепления рубля (доллар упал ниже 65 руб./$1) на фоне снижения ставки ЕЦБ и падения нефти на ожиданиях возможного ослабления санкций против Ирана; лучше рынка выглядели бумаги энергетиков во главе с "МОЭСК" (+13,2%) и продолжившие рост без новостей акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +2% "префы", причем бумаги обоих типов пришли к паритету в районе 37 рублей впервые с декабря 2017 года).

Акции "МОЭСК" подскочили на новостях, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2019 г, и ожидает чистую прибыль по МСФО по итогам года на уровне 7,2 млрд руб. (к 2023 году компания планирует нарастить прибыль втрое, до 14,6 млрд руб.).

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в качестве доброй воли принял решение отложить повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября в связи с тем, что КНР будет отмечать свое 70-летие 1 октября.

ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%, что совпало с прогнозами большинства экспертов. Кроме того, ЕЦБ объявил о возобновлении программы покупки активов с 1 ноября объемом 20 млрд евро в месяц, а также ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год.

Нефть Brent падала ниже $59 за баррель на новостях, что президент США Трамп счел возможным обсудить вопрос о смягчении санкций в отношении Ирана, а также известиях с прошедшего заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Министры комитета подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей. Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что Иран имеет право восстановить добычу на досанкционном уровне.

В пятницу внешние фондовые площадки подавали позитивные сигналы благодаря смягчению торговой напряженности между США и КНР, однако продолжающееся укрепление рубля (доллар откатился в район 64,2 руб./$1) отбросило индекс МосБиржи к 2790 пунктам и подняло индекс РТС в район 1370 пунктов. В лидерах роста выступили акции энергетических компаний во главе с "Интер РАО" (+7,2%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (+2,7%).

По сообщениям СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность. Сам Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели бумаги "МОЭСК" (+16%), "Интер РАО" (+12%), "Сургутнефтегаза" (+12%); хуже рынка смотрелись акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-8%), ПАО "Русская аквакультура" (-7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (-5%).

Динамику рынка акций на следующей неделе определит расстановка сил на внешних площадках в свете ожиданий относительно дальнейшей монетарной политики Федрезерва США, двухдневное заседание которого состоится 17-18 сентября. Коридор колебаний индекса МосБиржи на неделе может составить 2760-2830 пунктов, для индекса РТС - 1330-1380 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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