.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Чубайс: экономика РФ "не едет" - одновременно нажаты педали газа и тормоза
Глава "Роснано "Анатолий Чубайс, чтобы описать ситуацию в российской экономике, привел автомобильную аналогию: нажаты одновременно и газ, и тормоз, поэтому она "не едет". "Вы знаете, управление экономикой или, если хотите, управление государством,...
 
Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов
Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – закредитованность. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский...
 
Российские инвестициии в зарубежные стартапы выросли за полгода вдвое
Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование MoneyTree Российской венчурной компании...
 
13 сентября 2019 года 19:37

Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая

Москва. 13 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,13 руб./EUR1, подешевев на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,66 копейки - до 67,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets, вызванной оптимизмом относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР, правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, однако важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, включая соя-бобы и свинину, в нем упомянуты не были.

Дополнительную поддержку рынкам оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Решение ЕЦБ повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем является позитивным сигналом для глобальной экономики, поэтому интерес мировых инвесторов к рисковым активам, к которым относится и рубль, остается на высоком уровне. "Россия с ее высокими ставками и нынешними ценами на нефть вблизи $60 за баррель является "тихой гаванью" для мирового капитала и очень привлекает спекулянтов в рамках стратегии carry trade. На этом фоне рублю ничего не остается, кроме как расти. В свою очередь, поддержку иностранной валюте оказывают покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила", - отметил Фролов.

"Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платежном балансе РФ", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию ФРС. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. (. . .) Помимо влияния на валютный рынок заседания ФРС, настроение инвесторов (в том числе и на российском рынке) будет определять дальнейшее развитие событий в торговом конфликте между США и Китаем. За последнее время у инвесторов вновь появились надежды на достижение торгового урегулирования, что стимулирует аппетит к риску на развивающихся рынках. Однако, как уже не раз бывало, внезапное усиление протекционистской риторики (главным образом с американской стороны) может быстро свести на нет все шансы на успех и способствовать тем самым бегству от риска на глобальных площадках", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю максимальным падением за две недели на ожиданиях возвращения излишка топлива, несмотря на усилия ОПЕК+. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,22% - до $60,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,27% - до $54,94 за баррель. С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,2%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций против Ирана, в результате чего на рынок могут вернуться до 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 71,98 копейки, до 64,4711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,66 копейки, до 71,5307 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 73,61 копейки по отношению к четвергу и составил 64,3306 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 68,2 копейки и составил 64,3275 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 81,496 млн, из которых $725,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 356,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,85 копейки по отношению к четвергу, до 71,367 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,79 копейки и составил 71,342 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,744 млн, из которых EUR158,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR306,601 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 7,09% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2019 года 19:10
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза".    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ по итогам недели заметно снизились вслед за UST
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились вслед за ценовым обвалом американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами.    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 18:39
Рубль в пятницу опередил валюты ЕМ по темпам роста - ИК "Велес Капитал"
В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 17:53
Крепкий рубль способствует локальной коррекции в акциях российских экспортеров - Промсвязьбанк
Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты - курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,30 руб/долл.), говорится в комментарии главного...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 17:18
Рынок сомневается в эффективности пакета стимулирующих мер ЕЦБ - Julius Baer
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:38
В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade - "Открытие Брокер"
убль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:29
БКС закрыл торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" после резкого скачка котировок
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в связи с резким скачком котировок этих бумаг после того, как Минфин заявил о планах обязать "дочки" госкомпаний поднять коэффициент дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли, сообщается в обзоре...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:25
Ожидается движение курса рубля к доллару в коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1 - БКС
В перспективе следующей недели ожидается движение курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В завершении недели рублевой валюте удается укрепляться до уровней выше 64,2 за доллар. По нашим оценкам, находясь...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:47
"СИБУР": справедливая YTM в диапазоне 3,35-3,45% - "БКС Глобал Маркетс"
"СИБУР", одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, маркетирует выпуск еврооблигаций на срок 5 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность в диапазоне 3,35-3,45% и рекомендуют участвовать в размещении при таких ориентирах. "СИБУР", одна из крупнейших...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:41
Рубль ускорил повышение к доллару и развернулся вверх к евро благодаря позитиву относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:17
Ралли бумаг электроэнергетики связано с дивидендными новостями - БКС
В пятницу на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно, это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям отрасли,...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:56
Рынки золота и серебра не получили поддержки со стороны ЕЦБ - Julius Baer
Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:40
Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций МОЭСК до "держать"
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:19
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 13:53
TCS Group в ожидании рекордной прибыли - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" объявили о начале аналитического покрытия акций TCS Group - холдинга, ключевым активом которого является "Тинькофф Банк". GDR TCS Group присвоена рекомендация "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.