Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая

Москва. 13 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,25 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,13 руб./EUR1, подешевев на 46,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 45,66 копейки - до 67,34 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитивной динамики большинства валют emerging markets, вызванной оптимизмом относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР, правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, однако важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, включая соя-бобы и свинину, в нем упомянуты не были.

Дополнительную поддержку рынкам оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов. Решение ЕЦБ повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов, снижение напряженности в торговых отношениях между США и Китаем является позитивным сигналом для глобальной экономики, поэтому интерес мировых инвесторов к рисковым активам, к которым относится и рубль, остается на высоком уровне. "Россия с ее высокими ставками и нынешними ценами на нефть вблизи $60 за баррель является "тихой гаванью" для мирового капитала и очень привлекает спекулянтов в рамках стратегии carry trade. На этом фоне рублю ничего не остается, кроме как расти. В свою очередь, поддержку иностранной валюте оказывают покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила", - отметил Фролов.

"Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платежном балансе РФ", - подчеркивает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"На следующей неделе внимание инвесторов будет приковано к предстоящему заседанию ФРС. Большинство участников рынка ожидает от американского регулятора снижения процентной ставки и сигналов к дальнейшему смягчению ДКП. (. . .) Помимо влияния на валютный рынок заседания ФРС, настроение инвесторов (в том числе и на российском рынке) будет определять дальнейшее развитие событий в торговом конфликте между США и Китаем. За последнее время у инвесторов вновь появились надежды на достижение торгового урегулирования, что стимулирует аппетит к риску на развивающихся рынках. Однако, как уже не раз бывало, внезапное усиление протекционистской риторики (главным образом с американской стороны) может быстро свести на нет все шансы на успех и способствовать тем самым бегству от риска на глобальных площадках", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю максимальным падением за две недели на ожиданиях возвращения излишка топлива, несмотря на усилия ОПЕК+. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,22% - до $60,25 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,27% - до $54,94 за баррель. С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,2%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций против Ирана, в результате чего на рынок могут вернуться до 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 71,98 копейки, до 64,4711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,66 копейки, до 71,5307 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в пятницу на 73,61 копейки по отношению к четвергу и составил 64,3306 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 68,2 копейки и составил 64,3275 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 81,496 млн, из которых $725,046 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 356,45 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 39,85 копейки по отношению к четвергу, до 71,367 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 17,79 копейки и составил 71,342 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,744 млн, из которых EUR158,143 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR306,601 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 7,09% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.