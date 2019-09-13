Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,74 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1368,93 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 7,2%.

Доллар упал до 64,24 рубля (-0,46 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС прибавил 2,1%, доллар подешевел на 1,49 рубля.

Выросли в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+7,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5% и +1,4% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

Индексы в США накануне выросли благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая.

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещания не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил президент США журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайские биржи не работали в связи с празднованием Осеннего равноденствия), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,5%) и продолжился осторожный подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передало агентство "Синьхуа".

Нефть к вечеру пятницы также консолидируется после отката, цена Brent к 18:50 МСК на $0,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,41 за баррель (+0,1% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-0,02% и -1,2% в четверг).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса на 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российские инвесторы не проявляли в пятницу особой агрессивности, как и игроки на Западе, однако укрепление рубля продолжало давить на рублевый индекс МосБиржи. Среди самых слабых бумаг преобладали акции экспортеров, а среди лидеров роста доминировали бумаги компаний внутреннего рынка. Подобная тенденция вполне объяснима, поскольку ожидаемое дальнейшее укрепление рубля повышает актуальность компаний, работающих в рублевой зоне, и создает дополнительные издержки для корпораций, работающих преимущественно на внешних рынках.

В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платежном балансе РФ.

Источником позитива на рынках остается динамика торговой войны США и Китая: после обмена взаимными пошлинами в августе стороны начали постепенно смягчать свои позиции. Агентство Xinhua сообщает, что КНР освободит от дополнительных пошлин американскую сельскохозяйственную продукцию, включая свинину и сою.

Прогресс в торговых отношениях США и КНР пока является недостаточным, чтобы прогнозы роста спроса на нефть восстановились до прежних уровней. В ОПЕК и МЭА ожидают избытка предложения нефти в будущем году. Кроме того, слухи о том, что Трамп может смягчить санкционный режим против Иран, подогревают ожидания появления на рынке дополнительных объемов нефти. В ОПЕК+ считают возможным пересмотр объемов добычи лишь в декабре, поэтому можно пока говорить о хрупком равновесии пессимистов и оптимистов, но никак не о потенциале какого-либо существенного роста котировок "черного золота", считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, в росте лидировали акции "Интер РАО" на фоне комментариев об усилиях Минфина РФ в повышении отчислений госкомпаний на дивиденды до 50% от чистой прибыли, включая их дочерних компаний.

В этой связи стоит также отметить выросшие акции "Россетей". Инвесторы с оптимизмом ожидают возможные изменения в дивидендной политике холдинга (например, накануне выстрелили акции дочерней структуры - "МОЭСК" (MOEX: MSRS), на сообщениях о возможной выплате промежуточных дивидендов). Поддержку рублю оказали комментарии официальных лиц Банка России, которые намекнули, что не стоит ожидать слишком агрессивного смягчения кредитно-денежной политики, отмечает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отметил продолжающийся рост акций "Сургутнефтегаза", в то время как ключевые нефтяные "фишки" подешевели. За последние три торговые сессии рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышает 10%, а огромные объемы торгов демонстрируют наличие крупного покупателя. Также лучше рынка выглядел ряд акций представителей сектора электроэнергетики. Акции "Интер РАО" выросли на фоне заявлений заместителя министра финансов Алексея Моисеева о желании зафиксировать требования по дивидендам к "дочкам" госкомпаний.

Несмотря на сдерживающий эффект для индекса МосБиржи от укрепления рубля, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных рынках на следующей неделе можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к локальным максимумам и смещения торгов в диапазон 2800-2850 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что улучшение настроений инвесторов может быть недолговременным, рубль также близок к перекупленности. Основными драйверами для текущего укрепления рубля является несколько факторов.

Во-первых, надежды рынка на деэскалацию торгового конфликта укрепились после появления комментариев со стороны главы Белого дома о том, что Штаты допускают заключение "промежуточной" сделки с КНР, хотя предпочтительной остается "большая" сделка. Во-вторых, в пользу улучшения конъюнктуры играют ожидания инвесторов еще одного снижения ставки ФРС на следующей неделе. В данных условиях доллар может просесть к уровням 63,7-64 руб./$1, что будет выступать сигналом, подтверждающим излишне быстрый темп восстановления рыночного оптимизма.

В плоскости торговой сделки США-КНР пока виден лишь обмен "жестами доброй воли" между сторонами, но положительных сдвигов в разрешении наиболее острых вопросов все еще не произошло. Если в ближайшие месяцы стороны договорятся о "полумере", так называемой "промежуточной сделке", то импульс для рыночного роста может исчерпаться, что приведет к очередному витку усиления тревожности.

Итоги сентябрьского заседания ФРС вряд ли принесут какой-либо "монетарный шок" для рынков. Вероятно, что регулятор пойдет по пути, удовлетворяющем рыночные ожидания по ставке, и снизит ее уровень на 25 базисных пунктов. В то же время риторика монетарных властей США продолжит характеризоваться осторожностью в отношении перспектив дальнейшего снижения ставок в Штатах. Если инвесторы разочаруются отсутствием повышенной активности в планах ФРС снижать ставки, аппетиты к "покупке риска" могут снова оказаться под давлением, а доллар начнет дорожать, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+39,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+14,8%), "префы" "Центра международной торговли" (+7%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,4% и +5% "префы").

Акции "ЯТЭК" выросли второй день подряд на 40% на ожиданиях смены собственника компании. Согласно сообщению агентства РБК, компания "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, намерена за долги получить ЯТЭК, подконтрольную главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. "А-проперти" уже выкупила без дисконта долги ЯТЭК у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, а также договорилась о выкупе долгов у "дочки" Bank of China. На базе ЯТЭК планируется создать крупный промышленный кластер, который включает в себя также угольный проект Огоджа и порт Вера, что может стать одним из драйверов экономики Якутии.

Спрос на акции "Якутскэнерго" мог быть вызван корпоративными новостями: на прошлой неделе глава "ФСК ЕЭС" Андрей Муров на полях ВЭФ-2019 сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что ФСК планирует подключить Якутию к объединенной электросистеме Востока к концу этого года.

Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,3%, до 2,71 рубля) после известий об интересе к компании со стороны "Интер РАО". Как сообщили "Интерфаксу" два источника, близкие к участникам встреч с инвесторами, "Интер РАО" рассматривает потенциальные возможности для сделок M&A и в том числе следит за ситуацией с ПАО "Юнипро". В частности, "Интер РАО" в течение полугода ждет решение Uniper (основной акционер "Юнипро") о возможной продаже российской генерации.

Основным акционером ПАО "Юнипро" является немецкая Uniper с долей 83,73%. Сложности у немецкой компании с российской "дочкой" возникли после того, как финский Fortum стал владельцем почти 50% акций Uniper. Увеличить долю в Uniper выше 50% финской компании мешает российский закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли.

Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%), акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,055 млрд рублей (из них 12,172 млрд рублей пришлось на акции "Северстали" и 9,197 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").