.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"
.
ГЛАВНОЕ
В августе дефляция составила 0,2%
В августе потребительские цены снизились на 0,2%, совпав с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,3% после 4,6% в июле, сообщил Росстат
 
Чубайс: экономика РФ "не едет" - одновременно нажаты педали газа и тормоза
Глава "Роснано "Анатолий Чубайс, чтобы описать ситуацию в российской экономике, привел автомобильную аналогию: нажаты одновременно и газ, и тормоз, поэтому она "не едет". "Вы знаете, управление экономикой или, если хотите, управление государством,...
 
Регионам, выполнившим майский указ, могут списать часть долгов
Одна из основных проблем, которая как дамоклов меч висит над регионами, – закредитованность. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров предложил списать часть задолженности тем регионам, которые эффективно выполняют майский...
 
Российские инвестициии в зарубежные стартапы выросли за полгода вдвое
Стоимость зарубежных венчурных сделок с участием российского капитала в первом полугодии выросла вдвое: $860,4 млн против $418,1 млн в первом полугодии 2018 г., пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование MoneyTree Российской венчурной компании...
 
13 сентября 2019 года 19:10

Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2791,74 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1368,93 пункта (+0,6%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 7,2%.

Доллар упал до 64,24 рубля (-0,46 рубля).

По итогам недели индекс МосБиржи просел на 0,2%, индекс РТС прибавил 2,1%, доллар подешевел на 1,49 рубля.

Выросли в пятницу акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+7,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+4,5%), "Сургутнефтегаза" (+2,7% и +0,4% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,5% и +1,4% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,3%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,5% и -1,4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%).

Индексы в США накануне выросли благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая.

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещания не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил президент США журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайские биржи не работали в связи с празднованием Осеннего равноденствия), плюсует Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,2-0,5%) и продолжился осторожный подъем в США (индекс S&P 500 прибавляет 0,1%).

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передало агентство "Синьхуа".

Нефть к вечеру пятницы также консолидируется после отката, цена Brent к 18:50 МСК на $0,4 превысила уровень суточной давности. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $60,41 за баррель (+0,1% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,08 за баррель (-0,02% и -1,2% в четверг).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса на 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, российские инвесторы не проявляли в пятницу особой агрессивности, как и игроки на Западе, однако укрепление рубля продолжало давить на рублевый индекс МосБиржи. Среди самых слабых бумаг преобладали акции экспортеров, а среди лидеров роста доминировали бумаги компаний внутреннего рынка. Подобная тенденция вполне объяснима, поскольку ожидаемое дальнейшее укрепление рубля повышает актуальность компаний, работающих в рублевой зоне, и создает дополнительные издержки для корпораций, работающих преимущественно на внешних рынках.

В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платежном балансе РФ.

Источником позитива на рынках остается динамика торговой войны США и Китая: после обмена взаимными пошлинами в августе стороны начали постепенно смягчать свои позиции. Агентство Xinhua сообщает, что КНР освободит от дополнительных пошлин американскую сельскохозяйственную продукцию, включая свинину и сою.

Прогресс в торговых отношениях США и КНР пока является недостаточным, чтобы прогнозы роста спроса на нефть восстановились до прежних уровней. В ОПЕК и МЭА ожидают избытка предложения нефти в будущем году. Кроме того, слухи о том, что Трамп может смягчить санкционный режим против Иран, подогревают ожидания появления на рынке дополнительных объемов нефти. В ОПЕК+ считают возможным пересмотр объемов добычи лишь в декабре, поэтому можно пока говорить о хрупком равновесии пессимистов и оптимистов, но никак не о потенциале какого-либо существенного роста котировок "черного золота", считает аналитик.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, в росте лидировали акции "Интер РАО" на фоне комментариев об усилиях Минфина РФ в повышении отчислений госкомпаний на дивиденды до 50% от чистой прибыли, включая их дочерних компаний.

В этой связи стоит также отметить выросшие акции "Россетей". Инвесторы с оптимизмом ожидают возможные изменения в дивидендной политике холдинга (например, накануне выстрелили акции дочерней структуры - "МОЭСК" (MOEX: MSRS), на сообщениях о возможной выплате промежуточных дивидендов). Поддержку рублю оказали комментарии официальных лиц Банка России, которые намекнули, что не стоит ожидать слишком агрессивного смягчения кредитно-денежной политики, отмечает аналитик.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский отметил продолжающийся рост акций "Сургутнефтегаза", в то время как ключевые нефтяные "фишки" подешевели. За последние три торговые сессии рост обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышает 10%, а огромные объемы торгов демонстрируют наличие крупного покупателя. Также лучше рынка выглядел ряд акций представителей сектора электроэнергетики. Акции "Интер РАО" выросли на фоне заявлений заместителя министра финансов Алексея Моисеева о желании зафиксировать требования по дивидендам к "дочкам" госкомпаний.

Несмотря на сдерживающий эффект для индекса МосБиржи от укрепления рубля, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных рынках на следующей неделе можно ожидать возвращения индекса МосБиржи к локальным максимумам и смещения торгов в диапазон 2800-2850 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что улучшение настроений инвесторов может быть недолговременным, рубль также близок к перекупленности. Основными драйверами для текущего укрепления рубля является несколько факторов.

Во-первых, надежды рынка на деэскалацию торгового конфликта укрепились после появления комментариев со стороны главы Белого дома о том, что Штаты допускают заключение "промежуточной" сделки с КНР, хотя предпочтительной остается "большая" сделка. Во-вторых, в пользу улучшения конъюнктуры играют ожидания инвесторов еще одного снижения ставки ФРС на следующей неделе. В данных условиях доллар может просесть к уровням 63,7-64 руб./$1, что будет выступать сигналом, подтверждающим излишне быстрый темп восстановления рыночного оптимизма.

В плоскости торговой сделки США-КНР пока виден лишь обмен "жестами доброй воли" между сторонами, но положительных сдвигов в разрешении наиболее острых вопросов все еще не произошло. Если в ближайшие месяцы стороны договорятся о "полумере", так называемой "промежуточной сделке", то импульс для рыночного роста может исчерпаться, что приведет к очередному витку усиления тревожности.

Итоги сентябрьского заседания ФРС вряд ли принесут какой-либо "монетарный шок" для рынков. Вероятно, что регулятор пойдет по пути, удовлетворяющем рыночные ожидания по ставке, и снизит ее уровень на 25 базисных пунктов. В то же время риторика монетарных властей США продолжит характеризоваться осторожностью в отношении перспектив дальнейшего снижения ставок в Штатах. Если инвесторы разочаруются отсутствием повышенной активности в планах ФРС снижать ставки, аппетиты к "покупке риска" могут снова оказаться под давлением, а доллар начнет дорожать, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), ПАО "Соликамский магниевый завод" (MOEX: MGNZ) (+39,7%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+14,8%), "префы" "Центра международной торговли" (+7%), акции "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+6,6%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+4,4% и +5% "префы").

Акции "ЯТЭК" выросли второй день подряд на 40% на ожиданиях смены собственника компании. Согласно сообщению агентства РБК, компания "А-Проперти", принадлежащая основателю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, намерена за долги получить ЯТЭК, подконтрольную главе группы "Сумма" Зиявудину Магомедову. "А-проперти" уже выкупила без дисконта долги ЯТЭК у Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, а также договорилась о выкупе долгов у "дочки" Bank of China. На базе ЯТЭК планируется создать крупный промышленный кластер, который включает в себя также угольный проект Огоджа и порт Вера, что может стать одним из драйверов экономики Якутии.

Спрос на акции "Якутскэнерго" мог быть вызван корпоративными новостями: на прошлой неделе глава "ФСК ЕЭС" Андрей Муров на полях ВЭФ-2019 сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", что ФСК планирует подключить Якутию к объединенной электросистеме Востока к концу этого года.

Подросли акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+1,3%, до 2,71 рубля) после известий об интересе к компании со стороны "Интер РАО". Как сообщили "Интерфаксу" два источника, близкие к участникам встреч с инвесторами, "Интер РАО" рассматривает потенциальные возможности для сделок M&A и в том числе следит за ситуацией с ПАО "Юнипро". В частности, "Интер РАО" в течение полугода ждет решение Uniper (основной акционер "Юнипро") о возможной продаже российской генерации.

Основным акционером ПАО "Юнипро" является немецкая Uniper с долей 83,73%. Сложности у немецкой компании с российской "дочкой" возникли после того, как финский Fortum стал владельцем почти 50% акций Uniper. Увеличить долю в Uniper выше 50% финской компании мешает российский закон об иностранных инвестициях в стратегические отрасли.

Подешевели акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-3,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,6%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-2,5%), Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-2,5%), АДР Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,2%), акции "МРСК Сибири" (MOEX: MRKS) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,055 млрд рублей (из них 12,172 млрд рублей пришлось на акции "Северстали" и 9,197 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 сентября 2019 года 19:37
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 19:00
Цены евробондов РФ по итогам недели заметно снизились вслед за UST
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились вслед за ценовым обвалом американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами.    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 18:39
Рубль в пятницу опередил валюты ЕМ по темпам роста - ИК "Велес Капитал"
В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 17:53
Крепкий рубль способствует локальной коррекции в акциях российских экспортеров - Промсвязьбанк
Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты - курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,30 руб/долл.), говорится в комментарии главного...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 17:18
Рынок сомневается в эффективности пакета стимулирующих мер ЕЦБ - Julius Baer
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:38
В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade - "Открытие Брокер"
убль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:29
БКС закрыл торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" после резкого скачка котировок
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в связи с резким скачком котировок этих бумаг после того, как Минфин заявил о планах обязать "дочки" госкомпаний поднять коэффициент дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли, сообщается в обзоре...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 16:25
Ожидается движение курса рубля к доллару в коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1 - БКС
В перспективе следующей недели ожидается движение курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В завершении недели рублевой валюте удается укрепляться до уровней выше 64,2 за доллар. По нашим оценкам, находясь...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:47
"СИБУР": справедливая YTM в диапазоне 3,35-3,45% - "БКС Глобал Маркетс"
"СИБУР", одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, маркетирует выпуск еврооблигаций на срок 5 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность в диапазоне 3,35-3,45% и рекомендуют участвовать в размещении при таких ориентирах. "СИБУР", одна из крупнейших...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:41
Рубль ускорил повышение к доллару и развернулся вверх к евро благодаря позитиву относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 15:17
Ралли бумаг электроэнергетики связано с дивидендными новостями - БКС
В пятницу на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно, это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям отрасли,...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:56
Рынки золота и серебра не получили поддержки со стороны ЕЦБ - Julius Baer
Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:40
Ренессанс Капитал снизил рекомендацию для акций МОЭСК до "держать"
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 14:19
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских...    читать дальше
.
13 сентября 2019 года 13:53
TCS Group в ожидании рекордной прибыли - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" объявили о начале аналитического покрытия акций TCS Group - холдинга, ключевым активом которого является "Тинькофф Банк". GDR TCS Group присвоена рекомендация "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес.,...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.