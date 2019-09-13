Цены евробондов РФ по итогам недели заметно снизились вслед за UST
Первые два дня недели на рынке отечественных евробондов были за игроками на понижение. Котировки отечественных бумаг снижались под давлением падающих в цене американских казначейских обязательств. Вместе с тем было видно, что инвесторы не спешили избавляться от российских еврооблигаций, что давало надежду на возможное скорое восстановление при условии стабилизации ситуации в секторе базовых активов. Вследствие того, что суверенные спреды заметно сузились и оказались на минимальных уровнях за довольно продолжительное время, любое движение US Treasuries тут же транслировалось в аналогичную динамику российских еврооблигаций, которым ничего не оставалось, как следовать за базовыми активами, так как потенциал сужения спредов оказался практически исчерпанным.
В свою очередь негативная ценовая динамика US Treasuries стала следствием бегства инвесторов из "защитных бумаг" и повышения интереса к рисковым активам на фоне новостей о скором возобновлении торговых переговоров между США и Китаем, что снижает ожидания по активному смягчению монетарной политики ЕЦБ и ФРС США.
К тому же правительство Китая опубликовало список из 16 американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В него вошли, в частности, лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, но не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза. Изменения вступят в силу с 17 сентября. В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров. "По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика 1 октября будет отмечать свое 70-летие, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в Twitter.
Вместе с тем в середине недели ситуация на рынке несколько улучшилась, и если котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций все еще снижались, то ряд среднесрочных бумаг смог продемонстрировать небольшой ценовой отскок на фоне наметившейся стабилизации ситуации в секторе американских казначейских обязательств. На рынке появились осторожные покупки в ожидании объявления итогов сентябрьских заседаний Европейского ЦБ и американского Федрезерва.
Но наиболее активный отскок котировок российских еврооблигаций произошел 12 сентября; в этот день ценовой рост некоторых "длинных" выпусков достигал 80-100 базисных пунктов. Причем пик повышения пришелся на первую половину для, когда инвесторы все еще находились в ожидании заявлений со стороны ЕЦБ. По факту же объявления итогов заседания европейского регулятора на мировых рынках заметно возросла волатильность, причем если в начале все шло в ожидаемом ключе, то есть рос доллар против евро, росли в цене американские казначейские облигации, а их доходности снижались, то спустя некоторое время все развернулось в противоположную сторону, что оказалось для большинства участников рынка неожиданным.
В итоге ближе к вечеру на коне оказался уже евро, а котировки US Treasuries развернулись вниз, что привело к росту процентных ставок безрисковых активов. На этом фоне можно было бы ожидать падения цен и российских евробондов. Однако все ограничилось лишь приостановкой ценового роста, что в итоге привело к сужению суверенных спредов. Участники рынка посчитали, что такая алогичная динамика базовых активов носит технический характер, и заняли выжидательную позицию, решив переждать рост процентных ставок US Treasuries, прогнозируя их временный характер.
Однако в последний день недели падение цен базовых активов усилилось, не оправдав ожидания инвесторов, что в итоге вынудило участников рынка к активизации продаж и российских еврооблигаций. Таким образом, конец недели для мировых долговых рынков, в том числе и для отечественных евробондов, вновь проходил на минорной ноте.
ЕЦБ по итогам сентябрьского заседания снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. Решение совпало с прогнозами большинства экспертов, хотя некоторые аналитики ожидали уменьшения ставки на 0,2 процентного пункта, до минус 0,6%. Вместе с тем руководство ЕЦБ приняло ожидаемое решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны. Регулятор ухудшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на текущий и следующий год, сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.
На решение европейского регулятора быстро отреагировал президент США Дональд Трамп. "ЕЦБ действует быстро. Снизил ставку на 10 базисных пунктов, - написал Трамп в "Твиттере". - Они пытаются, и они преуспевают в ослаблении евро относительно очень сильного доллара США, что наносит ущерб американскому экспорту".
Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,27% и составила 112,64% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился на 19 базисных пунктов и 13 сентября составил 116 базисных пунктов).
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за неделю на 2,5% (их доходность выросла на 18 пунктов - до 4,14% годовых), с погашением в 2042 - на 2,3% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 14 пунктов - до 209 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 3% (их доходность выросла на 19,5 базисного пункта и составила 4,195% годовых).
Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в цене за неделю на 0,86%, до 106,45% от номинала (его доходность выросла на 13 пунктов и составила 3,30% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 0,92%, до 109,13% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов и составила 3,22% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,48% (их спред к US Treasuries сузился на 18 пунктов и составил 70 базисных пунктов).
Динамика цен валютных гособлигаций России на следующей неделе во многом будет зависеть от итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы, а также от новостей относительно торгового противостояния между США и Китаем, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, если Федрезерв снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов и подтвердит готовность продолжить смягчение денежно-кредитной политики, то это даст новый импульс росту котировок валютных облигаций emerging markets, в том числе и России. В противном случае снижение котировок как US Treasuries, так и российских бумаг может продолжиться. Кроме того, давить на мировые долговые рынки будет и сохраняющаяся неопределенность в торговых спорах США и КНР.