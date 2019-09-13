Рубль ускорил повышение к доллару и развернулся вверх к евро благодаря позитиву относительно торговых переговоров США и Китая

Москва. 13 сентября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем.

Курс доллара США составил 64,19 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,28 руб./EUR1, подешевев на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,25 копейки - до 67,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 71,98 копейки, до 64,4711 руб./$1, и уменьшил курс евро на 29,66 копейки, до 71,5307 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине на дневных торгах благодаря позитивной динамике валют emerging markets, вызванной оптимизмом относительно перспектив торговых переговоров между США и Китаем. Как сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на министерство торговли КНР, правительство Китая приняло решение возобновить покупку определенного объема соя-бобов и свинины, а также других сельскохозяйственных товаров в США, и освободить эти категории товаров от дополнительных импортных пошлин.

Объем закупок не сообщается, однако, как уточняют СМИ, решение было принято на волне потепления в торговых отношениях между двумя странами в преддверии визита китайской делегации в Вашингтон для участия в новом раунде переговоров по торговому соглашению. Ранее президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд на две недели ввиду празднования 70-летия КНР.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что советники Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать запланированного на декабрь повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки. По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции, и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

В начале недели власти КНР обнародовали список американских товаров, которые будут освобождены от введенной в прошлом году 25%-ной пошлины на импорт. В список вошли 16 товаров, включая лекарственные препараты, пестициды и лубриканты, однако важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, включая соя-бобы и свинину, в нем упомянуты не были.

Дополнительную поддержку рынкам рынку оказало решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) снизить ставку по депозитам и вернуться к программе выкупа активов.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, ЕЦБ анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в выступлении по итогам заседания отметил сохранение значительных понижательных рисков в экономике еврозоны и обнародовал обновленные макроэкономические прогнозы, ухудшенные по сравнению с предыдущими оценками.

Решение ЕЦБ повышает вероятность смягчения денежно-кредитной политики ФРС США, заседание которой состоится на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

"Что касается влияния на общий риск-аппетит на рынках, то, пожалуй, наиболее важной на сегодня темой остается вопрос торговых отношений между США и Китаем. (. . .) В начале октября состоится новый раунд торговых переговоров между странами на уровне торговых представительств, и согласно последней риторике, шансы на временное перемирие, которое будет включать в себя рост со стороны Китая покупок американской сельскохозяйственной продукции в обмен на отсутствие введения американской стороной новых пошлин к Китаю и на послабления для Huawei, вполне реальны. От полноценной же торговой сделки, включающей в себя вопросы защиты интеллектуальной собственности, стороны пока, похоже, очень далеки", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Аналитик "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова также подчеркнула, что основным поводом для существенного укрепления рубля стало существенное смягчение взаимной риторики между США и Китаем. "Как следствие, валюты развивающихся стран уже отыграли практически все августовское ослабление, связанное с эскалацией торговой войны. Дополнительным драйвером на следующей неделе может стать снижение ставки ФРС. Но в целом с учетом крайне оптимистичной динамики текущей недели потенциал дальнейшего укрепления валют развивающихся стран становится довольно скромным. Рубль продолжает двигаться в тренде с валютами развивающихся стран. (. . .) На горизонте до конца сентября у рубля остается умеренный потенциал для укрепления на фоне предстоящего на следующей неделе заседания ФРС, а также вероятного отсутствия негативных новостей с фронта торговой войны до торговых переговоров, намеченных на начало октября. Дополнительным внутренним фактором поддержки во второй половине месяца выступит приближение налогового периода", - полагает Евдокимова.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене в ходе торгов в пятницу и завершает неделю максимальным падением за две недели на ожиданиях возвращения излишка топлива, несмотря на усилия ОПЕК+. Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,13% - до $60,3 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 0,01% - до $55,08 за баррель. С начала недели цена WTI уменьшилась на 2,7%, Brent подешевела на 2,2%.

Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке. Это усложнит задачу картеля и его партнеров по устранению избытка топлива и поддержанию цен на высоком уровне.

Между тем представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, главным образом призывали страны выполнять текущие обязательства по сокращению добычи и не затрагивали вопрос еще большего снижения производства.

Также давление на рынок на уходящей неделе оказали слухи о возможном смягчении американских санкций против Ирана, в результате чего на рынок могут вернуться до 700 тыс. баррелей иранской нефти в сутки.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов лишь слегка изменились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на отметках предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт - до 7,02% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, напротив, увеличилась на 1 б.п. - до 7,09% годовых. В то же время ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на уровнях 7,18%, 7,26% и 7,33% годовых соответственно.