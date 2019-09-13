В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade - "Открытие Брокер"

Рубль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade, отмечает в своем комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Соответственно, потенциал его укрепления существенно вырос. Если же внешняя ситуация будет оставаться позитивной благодаря переговорам США и КНР, то и риски спада глобальной экономики существенно не будут отражаться на российском экспорте, а через него на платёжном балансе РФ.