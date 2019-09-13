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13 сентября 2019 года 16:29

БКС закрыл торговую идею: "Лонг в акциях Интер РАО" после резкого скачка котировок

"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в связи с резким скачком котировок этих бумаг после того, как Минфин заявил о планах обязать "дочки" госкомпаний поднять коэффициент дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли, сообщается в обзоре инвестбанка.

"Доходность идеи "Лонг в акциях "Интер РАО" составила 20% в долларах и 16% в рублях, опередив индекс РТС на 11%, в основном за счет заявлений о намерениях Минфина поднять коэффициент дивидендных выплат для "дочек" госкомпаний до 50% от скорректированной чистой прибыли. Хотя новость позитивна для инвестиционного кейса компании, ее влияние уже по большей части отыграно, что ограничивает потенциал роста котировок акций "Интер РАО" в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики инвестбанка Дмитрий Скрябин и Мария Лукина.

Между тем эксперты по-прежнему считают, что акции "Интер РАО" являются привлекательными с фундаментальной точки зрения, подтверждая долгосрочную рекомендацию "покупать" для этих бумаг и прогнозную стоимость на уровне 11 рублей за штуку.

Текущая стоимость акций "Интер РАО" составляет порядка 4,6 рубля за штуку.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    Интер РАО


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