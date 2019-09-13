Ожидается движение курса рубля к доллару в коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1 - БКС

В перспективе следующей недели ожидается движение курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"В завершении недели рублевой валюте удается укрепляться до уровней выше 64,2 за доллар. По нашим оценкам, находясь в данном курсовом диапазоне, рубль входит в зону временной "перекупленности". Полагаем, что на следующей неделе российская валюта также может продемонстрировать попытки укрепления выше уровней 64, если данное движение в рубле все же будет реализовано, то станет фактором повышения амплитуды ожидаемого нами ослабления нацвалюты в 2-х месячной перспективе", - указывает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Основные драйверы для текущего укрепления рубля складываются в следующих форматах. Во-первых, надежды рынка на деэскалацию торгового конфликта укрепились после появления комментариев со стороны главы Белого дома о том, что Штаты допускают заключение "промежуточной" сделки с КНР, хотя предпочтительной остается "большая" сделка. Во-вторых, в пользу улучшения конъюнктуры рыночных настроений, в условиях которой рисковые активы получают поддержку, также играют и ожидания инвесторов еще одного снижения ставки ФРС на следующей неделе. "В данных условиях рубль может реализовать попытку укрепления к уровням 63,7-64 рублей за доллар, что будет выступать для нас сигналом, подтверждающим излишне быстрый темп восстановления рыночного оптимизма в данный момент", - отмечает Антон Покатович.

Тревоги за активизацию улучшения рыночных настроений вызваны, по мнению специалиста, главным образом двумя факторами.

В плоскости торговой сделки пока что виден обмен "жестами доброй воли" между сторонами, но положительных сдвигов в разрешении наиболее "острых" вопросов все еще не произошло. Если в ближайшие месяцы стороны договорятся о "полумере", так называемой промежуточной сделке, то импульс для рыночного роста со стороны данного фактора может оказаться достаточно краткосрочным. Не исключен сценарий развития событий, при котором участники рынка быстро разочаруются в таком промежуточном соглашении, что приведет к очередному витку усиления тревожности.

В отношении итогов заседания ФРС не питаются надежд на реализацию какого-либо "монетарного шока" для рынков в сентябре. Вероятно, что регулятор пойдет по пути, удовлетворяющем рыночные ожидания по ставке, и снизит ее уровень на 25 б.п. В то время как риторика монетарных властей США продолжит характеризоваться осторожностью в отношении перспектив дальнейшего снижения ставок в Штатах. С учетом того, что снижение ставки ФРС в существенной мере уже учтено в текущих ценах активов, ожидается, что рост рынков будет характеризоваться сдержанностью. Более того, если разочарование инвесторов отсутствием повышенной активности в планах ФРС снижать ставки возьмет верх, то "аппетиты" к покупке риска могут снова оказаться под давлением, а долларовая валюта может вернуться к умеренному укреплению.

В результате в перспективе следующей недели мы ожидаем движения курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1", - заключает А. Покатович.