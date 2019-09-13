.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / TCS Group в ожидании рекордной прибыли - ГК "ФИНАМ"
.
13 сентября 2019 года 13:53
TCS Group в ожидании рекордной прибыли - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" объявили о начале аналитического покрытия акций TCS Group - холдинга, ключевым активом которого является "Тинькофф Банк". GDR TCS Group присвоена рекомендация "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес., говорится в пресс-релизе ГК "ФИНАМ". TCS Group - холдинг с ключевым активом "Тинькофф Банк", который специализируется на потребительском кредитовании онлайн и кредитных картах, и входит в число 25 крупнейших российских банков по объёму активов. Среднегодовой темп роста прибыли (CAGR) с 2013 года составил 36%, а рентабельность собственного капитала в 2018 году была на уровне 65%. Прибыль акционеров во II квартале 2019 г. выросла на 37% и достигла 8,2 млрд руб. Всего за 6 месяцев кредитор заработал 15,4 млрд руб. (+31%) с улучшением по ключевым направлениям: доходы от кредитования с учетом резервов увеличились на 29%, комиссионные - на 18%. В 2019 году банк по прогнозам заработает рекордную прибыль - более 35 млрд руб. по оценкам менеджмента и 36 млрд руб. согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, что предполагает рост на 32% г/г. Кредитный портфель (gross) вырос на 19,1% за II квартал 2019 г. и на 42% с начала года. Структура кредитного портфеля во II квартале отразила увеличение веса обеспеченных кредитов, что соответствует стратегии банка. Доля на рынке кредитных карт увеличилась до 13,0% с 11,8% в начале года. Эмитент завершил размещение бумаг объемом 300 млн долл. (~10% капитала), продав 16,7 млн GDR по цене по 18 долл. Основная причина привлечения финансирования - экспансия бизнеса, которая является приоритетом для ключевых акционеров. В связи с этим эмитент приостановил выплату дивидендов до конца 2019 года. Тем не менее, аналитики ожидают восстановления дивидендных метрик со следующего года. Суммарный дивиденд за 2020 год, по оценкам аналитиков ГК "ФИНАМ", составит 1,0 долл. при коэффициенте выплат 30% прибыли, таким образом, ожидаемая долларовая дивидендную доходность составит 5,5%. "По форвардным мультипликаторам акции TCS Group торгуются в среднем с премией 33% по отношению к аналогам, что во многом обусловлено привлекательными темпами роста прибыли и высокой рентабельностью собственного капитала. В будущем к положительной переоценке могут привести рост прибыли и кредитного портфеля при сохранении качества активов, а также возобновление дивидендных выплат. Мы присваиваем акциям TCS Group рекомендацию "Держать" с установленной целевой ценой 20,0 долл., которая предполагает потенциал роста 10% в перспективе 12 мес.", - говорит аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.
.
13 сентября 2019 года 19:37
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.13 сентября 2019 года 19:10
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.13 сентября 2019 года 19:00
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились вслед за ценовым обвалом американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами. читать дальше
.13 сентября 2019 года 18:39
В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.13 сентября 2019 года 17:53
Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты - курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,30 руб/долл.), говорится в комментарии главного... читать дальше
.13 сентября 2019 года 17:18
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:38
В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade - "Открытие Брокер"
убль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:29
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в связи с резким скачком котировок этих бумаг после того, как Минфин заявил о планах обязать "дочки" госкомпаний поднять коэффициент дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли, сообщается в обзоре... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:25
В перспективе следующей недели ожидается движение курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В завершении недели рублевой валюте удается укрепляться до уровней выше 64,2 за доллар. По нашим оценкам, находясь... читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:47
"СИБУР", одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, маркетирует выпуск еврооблигаций на срок 5 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность в диапазоне 3,35-3,45% и рекомендуют участвовать в размещении при таких ориентирах. "СИБУР", одна из крупнейших... читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:41
Рубль ускорил повышение к доллару и развернулся вверх к евро благодаря позитиву относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:17
В пятницу на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно, это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям отрасли,... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:56
Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:40
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:19
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.