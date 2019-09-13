.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
.
13 сентября 2019 года 13:30
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских депозитарных расписок на обыкновенные акции (ADR) "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена с "держать" до "продавать". В то же время для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" рекомендация была повышена с "продавать" до "держать". Для депозитарных расписок "Роснефти" (MOEX: ROSN), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) была подтверждена рекомендация "покупать". Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), "Татнефти" (MOEX: TATN), а также для привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) была сохранена рекомендация "держать".
.
Компании упоминаемые в новости: Сургутнефтегаз
.
13 сентября 2019 года 19:37
Рубль укрепляется к доллару и евро вечером в пятницу на фоне позитива относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.13 сентября 2019 года 19:10
Рынок акций РФ завершил пятницу ростом индекса РТС благодаря укреплению рубля, лидировали энергетики и "Сургутнефтегаз"
Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ в пятницу вырос по индексу РТС на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок благодаря ослаблению напряженности в торговом противостоянии США и Китая, лидировали в росте акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза". читать дальше
.13 сентября 2019 года 19:00
Москва. 13 сентября. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно снизились вслед за ценовым обвалом американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов сузились за счет более активного падения US Treasuries по сравнению с отечественными бумагами. читать дальше
.13 сентября 2019 года 18:39
В пятницу рубль демонстрировал весьма уверенную динамику, заметно опережая многих своих коллег по развивающимся рынкам - к 18:00 отечественная валюта прибавляла порядка 0,6% к евро и 0,7% к доллару, сообщается в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал"... читать дальше
.13 сентября 2019 года 17:53
Пятничные торги на российском фондовом рынке проходят в режиме умеренной коррекции. Заметное давление на позиции экспортеров оказывает укрепление российской валюты - курс пары доллар/рубль опустился в район минимумов за шесть недель (район 64,30 руб/долл.), говорится в комментарии главного... читать дальше
.13 сентября 2019 года 17:18
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг объявил о крупнейшем пакете стимулирующих мер за последние три года. Теперь "мяч" на стороне налогово-бюджетной политики, отмечается в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга. Решение регулятора, включая... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:38
В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из главных целей carry trade - "Открытие Брокер"
убль продолжил укрепляться к доллару и евро. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3880 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,02%, недельная повысилась до 7,09%, а месячная осталась на уровне 7,18%. В условиях отрицательных ставок в Европе рубль является одной из... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:29
"БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею: "Лонг в акциях "Интер РАО" (MOEX: IRAO) в связи с резким скачком котировок этих бумаг после того, как Минфин заявил о планах обязать "дочки" госкомпаний поднять коэффициент дивидендных выплат до 50% от скорректированной чистой прибыли, сообщается в обзоре... читать дальше
.13 сентября 2019 года 16:25
В перспективе следующей недели ожидается движение курса рубля к доллару в достаточно широком коридоре 63,7-65,5 и к евро в диапазоне 71-73,1, говорится в комментарии "БКС Премьер". "В завершении недели рублевой валюте удается укрепляться до уровней выше 64,2 за доллар. По нашим оценкам, находясь... читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:47
"СИБУР", одна из крупнейших нефтехимических компаний в России, маркетирует выпуск еврооблигаций на срок 5 лет. Аналитики "БКС Глобал Маркетс" считают справедливой доходность в диапазоне 3,35-3,45% и рекомендуют участвовать в размещении при таких ориентирах. "СИБУР", одна из крупнейших... читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:41
Рубль ускорил повышение к доллару и развернулся вверх к евро благодаря позитиву относительно торговых переговоров США и Китая
Москва. 13 сентября. Доллар усилил темпы снижения, евро развернулся вниз на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль торгуется вблизи максимальных с начала дня отметок к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики валют emerging markets, обусловленной ростом оптимизма относительно переговоров между США и Китаем. читать дальше
.13 сентября 2019 года 15:17
В пятницу на рынке акций активно растут бумаги компаний электроэнергетики. Это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно, это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям отрасли,... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:56
Расширенный пакет мер по монетарному стимулированию, принятый Европейским центральным банком (ЕЦБ), не обеспечил существенной поддержки рынкам золота и серебра, сообщается в комментарии Julius Baer. Котировки изначально показали рост, и цены золото поднялись выше 1 500 долл. США за унцию, однако... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:40
нвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила рекомендацию для акций ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "Ренессанс Капитала", осталась без изменения и составляет 0,93 рубля за... читать дальше
.13 сентября 2019 года 14:19
БКС Глобал Маркетс снизил рейтинг "обычки" Сургутнефтегаза до "продавать", но поднял рейтинг "префов" до "держать"
(добавлена таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Таченникова и Ольги Аржаниковой. По итогам переоценки рекомендация (рейтинг) для американских... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.