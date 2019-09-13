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13 сентября 2019 года 13:10
Ждем формирования книги заявок на новый выпуск ИКС 5 по нижней границе диапазона - "Уралсиб"
В пятницу, с 11:00 до 15:00 мск, X5 Retail Group в лице дочерней ИКС 5 Финанс будет принимать заявки у инвесторов на выпуск серии 001Р06 объемом 10 млрд руб. Эксперты корпорации "Уралсиб" ждут формирования книги заявок на новый выпуск ИКС 5 по нижней границе диапазона, сообщается в обзоре корпорации. Срок обращения составляет пятнадцать лет, однако предусмотрена оферта через два с половиной года. В ходе премаркетинга был объявлен ориентир ставки первого купона в размере 7,45-7,55% годовых, что транслируется в доходность к оферте в диапазоне 7,59-7,69% годовых и спред к кривой ОФЗ около 95-105 б.п. "В этом году эмитент уже дважды выходил на первичный рынок рублевого долга, разместив два выпуска биржевых облигаций на 5 млрд руб. каждый, - напоминает аналитик "Уралсиба" Ольга Стерина. - Последние сделки в выпуске ИКС 5 Финанс 001Р-05, который был размещен в апреле этого года, проходили с доходностью 7,6% годовых на срок до оферты в апреле 2022 г., что подразумевает премию к ОФЗ около 95 б.п. Ориентир нового ИКС 5 Финанс 001Р-06 выглядит справедливым в нижней точке диапазона, что транслируется в ставку первого купона на уровне 7,45% годовых. Размещение выпуска на бирже запланировано на 26 сентября".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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