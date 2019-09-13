Российский рынок акций закроет неделю на позитивной ноте - Альфа-банк

Российский рынок акций закроет неделю на позитивной ноте, говорится в обзоре Альфа-банка. Заряд оптимизма в связи с агрессивными мерами поддержки экономики со стороны ЕЦБ и обнадеживающие сигналы по поводу решения американо-китайского торгового диспута окажут, по мнению экспертов банка, поддержку сегодня российскому рынку и курсу рубля.

Следующим важным для инвесторов событием будет заседание ФРС в среду. Фьючерсы на ставку федеральных фондов учитывают понижение ставки на 25 б. п.