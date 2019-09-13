Рынок акций РФ не оставляет попыток роста, дорожают энергетики и "Сургутнефтегаз"

Москва. 13 сентября. Рынок акций РФ утром в пятницу сохраняет попытки роста на фоне благоприятной внешней фондовой конъюнктуры благодаря смягчению торговой напряженности между США и КНР, вновь в лидерах роста выступают акции энергетических компаний и бумаги "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2796,41 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1366,21 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3,9% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 64,48 рубля (-0,22 рубля).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,9%), "Сургутнефтегаза" (+2,4% и +2,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9% и +1,4% "префы"), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%).

Просели бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3% и -1,3% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Ш(-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

Индексы в США накануне выросли благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил президент США журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

ЕЦБ в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%, и анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября объемом 20 млрд евро в месяц.

В Азии в пятницу преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайские биржи не работают в связи с празднованием Осеннего равноденствия), умеренно "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют в пределах 0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября. Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

В пятницу была обнародована окончательная оценка роста промышленного производства в Японии, которая подтвердила предварительные данные. Объем промпроизводства в стране в июле вырос на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0,7% в годовом выражении.

Нефть утром в пятницу вернулась к осторожному росту после отката, цена Brent на $0,5 превысила уровень при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $60,48 за баррель (+0,2% и -0,7% накануне), октябрьская цена WTI - $55,28 за баррель (+0,3% и -1,2% в четверг).

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) предупредило о скором увеличении предложения топлива со стороны стран, не входящих в ОПЕК, и о возвращении значительного излишка нефти на рынке.

По оценкам ОПЕК, мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с. В 2020 году ожидается повышение спроса на 1,08 млн б/с, до 100,92 млн б/с. Прогнозы для 2019 и 2020 годов были снижены.

При этом представители ОПЕК+, собравшиеся на заседание министерского мониторингового комитета в Абу-Даби, в четверг подтвердили свои опасения по поводу замедления роста мировой экономики, однако не стали говорить о возможном ужесточении ограничений на добычу, сосредоточившись на мерах по исполнению текущих договоренностей.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, в целом на рынках сохраняются позитивные ожидания по поводу переговоров США и Китая, а новые стимулы ЕЦБ еще больше принуждают европейские деньги искать выгодные объекты инвестирования. Поэтому можно ждать продолжения укрепления рубля, хотя данное обстоятельство оказывает давление на рублевый индекс МосБиржи. Из корпоративных событий стоит отметить последний день с дивидендами за II квартал в бумагах "Северстали".

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индексу МосБиржи вновь может не хватить сил для роста из-за укрепления рубля, хотя внешние площадки подогреваются потеплением торговых отношений между США и Китаем.

По итогам встречи мониторингового комитета ОПЕК+ Ирак и Нигерия заявили о готовности снизить добычу для выполнения взятых на себя обязательств. Саудовская Аравия вновь объявила, что будет перевыполнять соглашение, добывая нефти меньше, чем это определено договором. Эти новости смогли приостановить падение нефти. Меры ОПЕК+, а также продолжающееся снижение добывающих мощностей и запасов в Штатах говорят о том, что "черное золото" должно торговаться как минимум в районе $64 за баррель Brent.

Если в пятницу реализуется позитивный сценарий, то спрос может вернуться в акции Сбербанка (MOEX: SBER), целью роста которых выступает отметка 240 руб. Никаких новых поводов для роста рубля не появилось, в силе остаются прежние факторы - интерес к рискованным активам и ожидания снижения ставки ФРС. Вполне возможно, что к сильному росту рубля привели технические факторы - в районе 65 руб./$1 у инвесторов сработали сигналы "стоп-лосс". Покупать рубль против доллара до возобновления повышательного тренда нефти очень рискованно, хотя пара доллар-рубль теоретически может сходить в район 64 руб./$1, считает аналитик.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов полагает, что итоги заседания мониторингового комитета ОПЕК+ не внесли особого оптимизма на рынок нефти, хотя для этого есть предпосылки - комитет принял решение улучшить исполнение сделки теми странами, которые пока не исполняют свои квоты. Наиболее значимы в этом плане Ирак и Нигерия, которые в рамках сделки в совокупности должны сократить производство на 0,5 млн б/с от уровней августа. Возможно, участники рынка скептично относятся к обещаниям стран, систематически не исполнявших свои квоты, либо считают озвученные меры недостаточными в текущей ситуации.

Также на нефтяных рынках появился еще один фактор неопределенности - дальнейшая политика президента США Трампа в отношении Ирана и Венесуэлы. После отставки Джона Болтона Трамп заявил о возможности послабления в антииранских санкциях, а также сообщил о готовности к переговорам с исламской республикой. Ослабление антииранских санкций позволит Ирану увеличить добычу, что приведет к росту поставок и может оказать давление на цены, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, умеренный оптимизм на рынке акций РФ может сохраниться. США и Китай несколько ослабили свои позиции по пошлинам, а Трамп и вовсе заявил о возможном заключении с КНР промежуточного торгового соглашения. Индекс S&P 500 при этом все ближе подходит к историческому максимуму 3028 пунктов.

Рублевый индикатор МосБиржи остается в краткосрочном диапазоне 2780-2820 пунктов. Индекс РТС обновил максимум с конца июля, протестировав ближайшее сопротивление 1365 пунктов - закрепление выше приведет к закрытию июньского "гэпа" и движению в район 1370-1380 пунктов. Рубль в последние дни смотрится намного увереннее фондовых площадок, в связи с чем также нельзя исключать дальнейшего роста. Основной настрой в пятницу, вероятно, останется умеренно позитивным с рисками небольшой коррекции при отсутствии дополнительных сигналов для покупок акций, считает Кожухова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+39,9%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+7,4% и +7,3% "префы"), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+5,1%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,1%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+3,1%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,9%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+2,4%), "МОЭСК" (MOEX: MSRS) (+2,4%).

Подешевели ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (-2,5%), акции Polymetal (MOEX: POLY) (-2%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-1,3%), ПАО "Северо-Западное пароходство" (MOEX: SZPR) (-1,2%), GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (-1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 6,522 млрд рублей (из них 1,456 млрд рублей пришлось на акции "Северстали" и 1,295 млрд рублей - на обыкновенные акции "Татнефти").