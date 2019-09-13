Цены на нефть будут консолидироваться вблизи отметки $60 - "Нордеа Банк"

Готовность стран ОПЕК+ поддерживать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи отметки $60/bbl, говорится в обзоре "Нордеа Банка".

Волатильность на нефтяном рынке остается довольно высокой. Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,2/bbl, WTI - $55/bbl.

В четверг МЭА сообщило о том, что в первой половине 2020 года спрос на нефть окажется на 1,4 mbd меньше, чем добыча сырья в августе текущего года. На этом фоне давление на нефтяные котировки усилилось. Тем не менее, сообщения о готовности США заключить промежуточную сделку с Китаем повысили спрос на рисковые активы, что оказало умеренную поддержку и ценам не нефть.

Кроме того, министры нефтедобывающих стран в рамках мониторингового комитета ОПЕК+ отметили, что в случае улучшения отношений между США и Ираном и частичном снятии санкций против иранского экспорта странам ОПЕК+ придется более резко сокращать добычу сырья.

"Таким образом, готовность стран ОПЕК+ поддерживать баланс спроса и предложения на нефтяном рынке позволяет ценам на нефть консолидироваться вблизи отметки $60/bbl", - полагают аналитики "Нордеа Банка".