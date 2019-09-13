Курс рубля несколько переоценен с фундаментальной точки зрения - Промсвязьбанк

При сохранении высокого аппетита к риску на рынках рубль может продолжить умеренное укрепление, однако с фундаментальной точки зрения курс рубля в моменте несколько переоценен, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубского.

"С фундаментальной точки зрения в текущих условиях мы считаем сбалансированными для рубля уровни вблизи отметки в 66 руб./долл., однако позитивный риск-аппетит в последние пару недель способствует отклонению фактического курса от уровня баланса", - отмечает эксперт Промсвязьбанка.

Тенденция к укреплению валют развивающихся стран возобновилась. Общее улучшение аппетита к риску, по мнению эксперта банка, способствует заметному укреплению практически всей группы валют EM.

По итогам четверга российская валюта прибавила против доллара 1,2% (пара доллар/рубль ушла ниже отметки в 65 руб./долл.), для сравнения, мексиканский песо, южноафриканский ранд, турецкая лира прибавили 0,4-1,6%. "Своеобразным маркером общего отношения инвесторов к группе валют emerging markets мы продолжаем считать китайский юань, - отмечает Михаил Поддубский. - И в этом контексте появление надежд на достижение временного перемирия между США и Китаем в торговом споре способствует восстановлению позиций группе валют EM. Пара доллар/юань сегодня опустилась к трехнедельным минимумам в районе 7,07 юань/долл.".