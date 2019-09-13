Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./баррель сохранить актуальность - Промсвязьбанк

Позитивные новости от ОЕК и стабилизация евро позволят диапазону 60-65 долл./барр. сохранить свою актуальность, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.

Нефть Brent в четверг продолжила корректироваться, тестируя в течение дня зону 59-60 долл./барр. ввиду скачка волатильности валютных рынках после заседания ЕЦБ. Также в четверг состоялся мониторинговый комитет ОПЕК, по итогам которого было принято решение привести добычу ряда членов в соответствие с соглашением, в частности, Ирак и Нигерия согласились сократить избыточную добычу на 175 и 57 тыс. барр. в сутки. А новый министр энергетики Саудовской Аравии сообщил, что страна готова и дальше добывать меньше 10 млн барр./сутки, сообщается в комментарии Евгения Локтюхова.